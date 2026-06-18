Федоров показал Писториусу кадры горящей Москвы после атаки дронов ВСУ. ФОТО

В ходе встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Михаил Федоров продемонстрировал своему немецкому коллеге Борису Писториусу фотографии Москвы после украинских ударов утром 18 июня.

Об этом министр обороны написал в соцсети Threads, передает Цензор.НЕТ.

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Германия увидела горящую Москву

"Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро", — подписал пост министр обороны Украины Федоров.

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Отметим, что сегодняшняя атака дронов на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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