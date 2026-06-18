Федоров показал Писториусу кадры горящей Москвы после атаки дронов ВСУ. ФОТО
В ходе встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Михаил Федоров продемонстрировал своему немецкому коллеге Борису Писториусу фотографии Москвы после украинских ударов утром 18 июня.
Об этом министр обороны написал в соцсети Threads, передает Цензор.НЕТ.
Германия увидела горящую Москву
"Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро", — подписал пост министр обороны Украины Федоров.
- Отметим, что сегодняшняя атака дронов на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
Топ комментарии
+14 Trevo Trow
показать весь комментарий18.06.2026 21:30 Ответить Ссылка
+12 Artcore
показать весь комментарий18.06.2026 21:29 Ответить Ссылка
+9 scanncode scanncode
показать весь комментарий18.06.2026 21:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль