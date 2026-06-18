Пострадали Московский НПЗ, нефтебаза "Гуково" и два моста на ВОТ, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удары по Московскому НПЗ, нефтебазе, железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал и другим объектам российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ
В ночь на 18 июня в Московской области вновь был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.
"Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. Оно задействовано в обеспечении российской армии.
Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", - сообщили о результатах в Генштабе.
Нефтебаза
Нефтебаза "Гуково" подверглась удару в Ростовской области РФ.
"Зафиксировано попадание и пожар на территории объекта. Нефтебаза используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих функционирование военной и транспортной инфраструктуры государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Мосты
Силы обороны нанесли удары по автомобильному мосту через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области, а также по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Роздольного на ВОТ АР Крым.
Указанные объекты использовались противником для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных войск.
Другие поражения
"В районе Соледара Донецкой области поражен командный пункт оккупантов.
Также нанесены удары по складам горюче-смазочных материалов противника в Мариуполе и Пятиполье Донецкой области, а также по складу материально-технических средств в районе Бойковского в Донецкой области", - отметили в Генштабе.
Подтверждение результатов
"В результате поражения 14 июня 2026 года нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области РФ подтверждено уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тыс. м³.
В результате поражения 13 июня 2026 года Котовского цеха подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области РФ подтверждено повреждение трех резервуаров РВС-2000 и участка нефтепровода.
В результате поражения 13 июня 2026 года нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края РФ подтверждено повреждение пяти вертикальных резервуаров типа РВСП-30000", - говорится в сообщении.
Указанные объекты задействованы в обеспечении российских оккупационных войск.
Атака на Москву 18 июня
В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
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А НПЗ горить само собой,
І я ше можу долітіти за Урал.
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(з пісні доброго птаха миру)