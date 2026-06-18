Пострадали Московский НПЗ, нефтебаза "Гуково" и два моста на ВОТ, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по Московскому НПЗ, нефтебазе, железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал и другим объектам российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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НПЗ

В ночь на 18 июня в Московской области вновь был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.

"Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. Оно задействовано в обеспечении российской армии.



Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", - сообщили о результатах в Генштабе.

Нефтебаза

Нефтебаза "Гуково" подверглась удару в Ростовской области РФ.

"Зафиксировано попадание и пожар на территории объекта. Нефтебаза используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих функционирование военной и транспортной инфраструктуры государства-агрессора", - говорится в сообщении.

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Мосты

Силы обороны нанесли удары по автомобильному мосту через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области, а также по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Роздольного на ВОТ АР Крым.

Указанные объекты использовались противником для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных войск.

Другие поражения

"В районе Соледара Донецкой области поражен командный пункт оккупантов.



Также нанесены удары по складам горюче-смазочных материалов противника в Мариуполе и Пятиполье Донецкой области, а также по складу материально-технических средств в районе Бойковского в Донецкой области", - отметили в Генштабе.

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Подтверждение результатов

"В результате поражения 14 июня 2026 года нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области РФ подтверждено уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тыс. м³.

В результате поражения 13 июня 2026 года Котовского цеха подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области РФ подтверждено повреждение трех резервуаров РВС-2000 и участка нефтепровода.

В результате поражения 13 июня 2026 года нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края РФ подтверждено повреждение пяти вертикальных резервуаров типа РВСП-30000", - говорится в сообщении.

Указанные объекты задействованы в обеспечении российских оккупационных войск.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

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