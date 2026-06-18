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Момент удара по резервуару на Московском НПЗ: взрывом сорвало люк. ВИДЕО
Россияне сняли на видео "удар" по одному из резервуаров Московского НПЗ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как взрыв срывает люк на резервуаре.
Атака на Москву 18 июня
В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
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+16 AbOriginal_UA
показать весь комментарий18.06.2026 08:38 Ответить Ссылка
+8 Перехватчик
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+7 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий18.06.2026 08:34 Ответить Ссылка
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Точніше злетів, але впав чомусь швидко) мабуть палива мало було.. Під ним))
Москва сгорела вся дотла !
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ВСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
На цепу прикований московіт-іхтамнєт, буде на вишці стояти, з палицею!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
Кацапи такі впевнені що по ним не прилетить, що навіть не тікають у підвали під час атаки.
спалити нахєр це лайно!
Сагайдачний іх пощадив , а ми вже не пощадимо 💯
Оскар!!
Такого в фильмах не покажут.