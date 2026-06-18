Момент удара по резервуару на Московском НПЗ: взрывом сорвало люк. ВИДЕО

Россияне сняли на видео "удар" по одному из резервуаров Московского НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На видео видно, как взрыв срывает люк на резервуаре.

Смотрите: Жительница Москвы бурно реагирует на атаку БПЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВИДЕО

Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".

Читайте: Жители столицы РФ выстраиваются в очереди к АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал, до нас эта беда не дойдет". ВИДЕО