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Жительница Москвы бурно реагирует на атаку БПЛА: Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?. ВИДЕО
Жители российской столицы утром активно обсуждают атаку БПЛА и публикуют в соцсетях фотографии последствий "ударов" по НПЗ.
Видео опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Атака на Москву 18 июня
В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
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+13 Dombass
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+11 Вова Вова #541785
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+11 Павел Орехов #618056
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На цепу прикований московіт-іхтамнєт буде на автовишці ППО стояти, з палицею для відбиття дронів!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
Щастить же п@длам..добрі дрони по житловим будинкам не луплять, і по дитсадкам зі школами, універами, лікарнями...
крима воронежа туапсе.....маскви
Тож добре працюють, ой добре.