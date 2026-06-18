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Новости Видео Удар по НПЗ в Москве
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Жительница Москвы бурно реагирует на атаку БПЛА: Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?. ВИДЕО

Жители российской столицы утром активно обсуждают атаку БПЛА и публикуют в соцсетях фотографии последствий "ударов" по НПЗ.

Видео опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Читайте: В России остановился крупнейший НПЗ Москвы после атаки украинских дронов, – Reuters

Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

Читайте: Россия испытывает острый дефицит ракет ПВО из-за дальнобойных ударов Украины, — CBS News

Автор: 

москва (3088) НПЗ (536) россия (97949) Удары по РФ (1037)
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Топ комментарии
+13
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18.06.2026 08:24 Ответить
+11
Ну хотіли "ВЯЛИЧИЯ" отримали "ВЯЛИЧИЕ".
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18.06.2026 08:23 Ответить
+11
У вічну боротьбу між телевізором та холодильником раптом несподівано втрутився бензин.
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18.06.2026 08:23 Ответить
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Двіжуха
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18.06.2026 08:21 Ответить
Шо? Опять?
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18.06.2026 08:45 Ответить
Ну хотіли "ВЯЛИЧИЯ" отримали "ВЯЛИЧИЕ".
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18.06.2026 08:23 Ответить
У вічну боротьбу між телевізором та холодильником раптом несподівано втрутився бензин.
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18.06.2026 08:23 Ответить
Головне - мізки ані разу не втрутились.
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18.06.2026 08:28 Ответить
Їх до вечора ще й менти виїбуть, його пляшкою, а її так
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18.06.2026 08:24 Ответить
Поки ви не здохните, це не закінчиться
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18.06.2026 08:24 Ответить
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18.06.2026 08:24 Ответить
Поки це ******, несе якусь галіматню від страху і нервової діареї, на московії з'явилися орки, в корзинах ППО на автовишках!!
На цепу прикований московіт-іхтамнєт буде на автовишці ППО стояти, з палицею для відбиття дронів!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
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18.06.2026 08:25 Ответить
Все тільки починається, а губаста хоче, щоб вже закінчилося
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18.06.2026 08:26 Ответить
Як на роботу попадеш чи на навчання??? Так само, як і українці.

Щастить же п@длам..добрі дрони по житловим будинкам не луплять, і по дитсадкам зі школами, універами, лікарнями...
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18.06.2026 08:27 Ответить
А відповідь повиннв бути симетричною і адекватною. Пару похоронів не завадять, папьют водочки масквічі.
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18.06.2026 08:41 Ответить
Однозначно. Доки на своїй шкурі не відчують. Але ніззя, Європа зі Штатами не зрозуміє..
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18.06.2026 09:04 Ответить
Прєкратіцца? Єсчо нічєво і нє начіналось.
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18.06.2026 08:27 Ответить
Казали кацапні інтернет виключили. А як ця курва в мережу свій срач закидує?
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18.06.2026 08:28 Ответить
Звикайте, падли...
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18.06.2026 08:33 Ответить
Добре , що пан Роберт за нас. Серйозний тіп, не пустий всередині.
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18.06.2026 08:39 Ответить
І на вашій клятій "мовє":"За что?"
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18.06.2026 08:39 Ответить
Як же гарно))) Прям наче Новий рік))
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18.06.2026 08:40 Ответить
Кацапчики звикайте. Ще буде і балістика...
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18.06.2026 08:41 Ответить
Какой такой ******, это ДВИЖУХА...
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18.06.2026 08:41 Ответить
Якби ганебна українська більшість не обрала у 19 році клоуна та мародера на крові презедентом України то все було б як до 19 року - Україна, потихеньку з'їдала колоборантів та рашистів на донбасі, діяли Мінськи домовленості - їх теж потихеньку начебто виповняли, Україна і подалі озброювалась власною свіжою зброєю, а не свіжим асфальтом - ні тривог, ні ганебної з обох боків бусіфікації, чоловіки без перешкод їздять та повертаються з за кордону...
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18.06.2026 08:43 Ответить
не фантазуй
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18.06.2026 08:57 Ответить
Похорошела Москва при Сабянине .
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18.06.2026 08:44 Ответить
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18.06.2026 08:47 Ответить
В маскві ще й не починалось, а в неї вже піздєц, балувані вони там в сталіцє.
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18.06.2026 08:47 Ответить
не хочу уезжать из крима воронежа туапсе.....маскви
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18.06.2026 08:49 Ответить
Єто прєкратитцца тагда, кагда мы вас асвабадим!!!
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18.06.2026 08:53 Ответить
дим чорний. ***** знову "перевибрали" ))
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18.06.2026 08:53 Ответить
кацапам не догодиш бажали движ і отримали і знову незадоволені
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18.06.2026 08:54 Ответить
красівоє небо для істот
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18.06.2026 09:00 Ответить
Чого вона скигле??
Тож добре працюють, ой добре.
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18.06.2026 09:05 Ответить
А на задньому плані якійсь Махмуд посміхається😀
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18.06.2026 09:11 Ответить
 
 