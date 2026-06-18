Жительница Москвы бурно реагирует на атаку БПЛА: Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?. ВИДЕО

Жители российской столицы утром активно обсуждают атаку БПЛА и публикуют в соцсетях фотографии последствий "ударов" по НПЗ.

Видео опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

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