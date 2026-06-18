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Жителька Москви бурхливо реагує на атаку БпЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВIДЕО
Жителі російської столиці вранці активно обговорюють атаку БпЛА та публікують наслідки "прильотів" по НПЗ у соцмережах.
Відео оприлюднили у мережі, передає Цензор.НЕТ.
Атака на Москву 18 червня
У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
Топ коментарі
+17 Dombass
показати весь коментар18.06.2026 08:24 Відповісти Посилання
+15 Перехватчик
показати весь коментар18.06.2026 08:26 Відповісти Посилання
+14 Павел Орехов #618056
показати весь коментар18.06.2026 08:23 Відповісти Посилання
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На цепу прикований московіт-іхтамнєт буде на автовишці ППО стояти, з палицею для відбиття дронів!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
Щастить же п@длам..добрі дрони по житловим будинкам не луплять, і по дитсадкам зі школами, універами, лікарнями...
крима воронежа туапсе.....маскви
Тож добре працюють, ой добре.