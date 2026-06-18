Жителька Москви бурхливо реагує на атаку БпЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВIДЕО

Жителі російської столиці вранці активно обговорюють атаку БпЛА та публікують наслідки "прильотів" по НПЗ у соцмережах.

Відео оприлюднили у мережі, передає Цензор.НЕТ.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

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