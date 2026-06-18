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Новини Відео Удар по НПЗ в Москві
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Жителька Москви бурхливо реагує на атаку БпЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВIДЕО

Жителі російської столиці вранці активно обговорюють атаку БпЛА та публікують наслідки "прильотів" по НПЗ у соцмережах.

Відео оприлюднили у мережі, передає Цензор.НЕТ.

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Читайте: У Росії зупинився найбільший НПЗ Москви після атаки українських дронів, – Reuters

Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

Читайте: Росія відчуває гострий дефіцит ракет ППО через далекобійні удари України, - CBS News

Автор: 

москва (1341) НПЗ (1029) росія (70484) Удари по РФ (1043)
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Топ коментарі
+17
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18.06.2026 08:24 Відповісти
+15
Все тільки починається, а губаста хоче, щоб вже закінчилося
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18.06.2026 08:26 Відповісти
+14
У вічну боротьбу між телевізором та холодильником раптом несподівано втрутився бензин.
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18.06.2026 08:23 Відповісти
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18.06.2026 08:21 Відповісти
Шо? Опять?
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18.06.2026 08:45 Відповісти
Ну хотіли "ВЯЛИЧИЯ" отримали "ВЯЛИЧИЕ".
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18.06.2026 08:23 Відповісти
У вічну боротьбу між телевізором та холодильником раптом несподівано втрутився бензин.
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18.06.2026 08:23 Відповісти
Головне - мізки ані разу не втрутились.
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18.06.2026 08:28 Відповісти
Їх до вечора ще й менти виїбуть, його пляшкою, а її так
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18.06.2026 08:24 Відповісти
Поки ви не здохните, це не закінчиться
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18.06.2026 08:24 Відповісти
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18.06.2026 08:24 Відповісти
Поки це ******, несе якусь галіматню від страху і нервової діареї, на московії з'явилися орки, в корзинах ППО на автовишках!!
На цепу прикований московіт-іхтамнєт буде на автовишці ППО стояти, з палицею для відбиття дронів!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
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18.06.2026 08:25 Відповісти
Все тільки починається, а губаста хоче, щоб вже закінчилося
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18.06.2026 08:26 Відповісти
Як на роботу попадеш чи на навчання??? Так само, як і українці.

Щастить же п@длам..добрі дрони по житловим будинкам не луплять, і по дитсадкам зі школами, універами, лікарнями...
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18.06.2026 08:27 Відповісти
А відповідь повиннв бути симетричною і адекватною. Пару похоронів не завадять, папьют водочки масквічі.
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18.06.2026 08:41 Відповісти
Однозначно. Доки на своїй шкурі не відчують. Але ніззя, Європа зі Штатами не зрозуміє..
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18.06.2026 09:04 Відповісти
Прєкратіцца? Єсчо нічєво і нє начіналось.
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18.06.2026 08:27 Відповісти
Казали кацапні інтернет виключили. А як ця курва в мережу свій срач закидує?
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18.06.2026 08:28 Відповісти
Звикайте, падли...
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18.06.2026 08:33 Відповісти
Добре , що пан Роберт за нас. Серйозний тіп, не пустий всередині.
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18.06.2026 08:39 Відповісти
І на вашій клятій "мовє":"За что?"
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18.06.2026 08:39 Відповісти
Як же гарно))) Прям наче Новий рік))
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18.06.2026 08:40 Відповісти
Кацапчики звикайте. Ще буде і балістика...
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18.06.2026 08:41 Відповісти
Какой такой ******, это ДВИЖУХА...
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18.06.2026 08:41 Відповісти
Якби ганебна українська більшість не обрала у 19 році клоуна та мародера на крові презедентом України то все було б як до 19 року - Україна, потихеньку з'їдала колоборантів та рашистів на донбасі, діяли Мінськи домовленості - їх теж потихеньку начебто виповняли, Україна і подалі озброювалась власною свіжою зброєю, а не свіжим асфальтом - ні тривог, ні ганебної з обох боків бусіфікації, чоловіки без перешкод їздять та повертаються з за кордону...
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18.06.2026 08:43 Відповісти
не фантазуй
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18.06.2026 08:57 Відповісти
Похорошела Москва при Сабянине .
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18.06.2026 08:44 Відповісти
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18.06.2026 08:47 Відповісти
В маскві ще й не починалось, а в неї вже піздєц, балувані вони там в сталіцє.
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18.06.2026 08:47 Відповісти
не хочу уезжать из крима воронежа туапсе.....маскви
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18.06.2026 08:49 Відповісти
Єто прєкратитцца тагда, кагда мы вас асвабадим!!!
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18.06.2026 08:53 Відповісти
дим чорний. ***** знову "перевибрали" ))
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18.06.2026 08:53 Відповісти
кацапам не догодиш бажали движ і отримали і знову незадоволені
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18.06.2026 08:54 Відповісти
красівоє небо для істот
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18.06.2026 09:00 Відповісти
Чого вона скигле??
Тож добре працюють, ой добре.
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18.06.2026 09:05 Відповісти
А на задньому плані якійсь Махмуд посміхається😀
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18.06.2026 09:11 Відповісти
ти диви які вони ніжні ці москвичі ...а шо ж ви так не готові були до війни ,яку самі розпочали ? до Чорного моря готувалися у відпустку ,на шашликі ? А от тепер до Валдаю їдьте ,там пво є ,хочь грибів назбираєте ...
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18.06.2026 09:18 Відповісти
 
 