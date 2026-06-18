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Момент удару по резервуару на Московському НПЗ: вибухом зірвало люк. ВIДЕО
Росіяни зафільмували "приліт" по одному із резервуарів Московського НПЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно, як вибухом зриває люк на резервуарі.
Атака на Москву 18 червня
У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
Топ коментарі
+19 AbOriginal_UA
показати весь коментар18.06.2026 08:38 Відповісти Посилання
+14 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар18.06.2026 08:34 Відповісти Посилання
+13 Перехватчик
показати весь коментар18.06.2026 08:48 Відповісти Посилання
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Точніше злетів, але впав чомусь швидко) мабуть палива мало було.. Під ним))
Москва сгорела вся дотла !
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ВСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
На цепу прикований московіт-іхтамнєт, буде на вишці стояти, з палицею!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
Кацапи такі впевнені що по ним не прилетить, що навіть не тікають у підвали під час атаки.
спалити нахєр це лайно!
Сагайдачний іх пощадив , а ми вже не пощадимо 💯
Оскар!!
Такого в фильмах не покажут.