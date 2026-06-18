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Новини Удар по НПЗ в Москві
7 774 45

Момент удару по резервуару на Московському НПЗ: вибухом зірвало люк. ВIДЕО

Росіяни зафільмували "приліт" по одному із резервуарів Московського НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На відео видно, як вибухом зриває люк на резервуарі.

Дивіться: Жителька Москви бурхливо реагує на атаку БпЛА: Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?. ВIДЕО

Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

Читайте: Мешканці столиці РФ шикуються у черги до АЗС: "Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Я думал до нас эта беда не дойдет". ВIДЕО

Автор: 

москва (1341) НПЗ (1029) росія (70484) Удари по РФ (1043)
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Топ коментарі
+19
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла !
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ВСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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18.06.2026 08:38 Відповісти
+14
Пердаки рвуться
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18.06.2026 08:34 Відповісти
+13
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18.06.2026 08:48 Відповісти
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18.06.2026 08:34 Відповісти
Просто идут съёмки фильма-катасторфы, ДВИЖУХА...
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18.06.2026 08:51 Відповісти
Хлопо̀к...
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18.06.2026 09:13 Відповісти
Точно не ші ? Прямо бойовик
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18.06.2026 08:37 Відповісти
А може і ШІ, який то вибух не вибуховий
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18.06.2026 08:39 Відповісти
Комент якийсь не коментовий.
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18.06.2026 08:41 Відповісти
На Exilenova+ в твіттері є відео і з другого ракурсу, трохи далі. Там взагалі дуже багато красивих відосів з ранішньої маскви.
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18.06.2026 08:57 Відповісти
То було НЛО.
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18.06.2026 08:37 Відповісти
Хотіло стати НЛО, але не вистачило тяги
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18.06.2026 08:59 Відповісти
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18.06.2026 08:37 Відповісти
НАРЕШТІ !!! У мацквічєй двіжуха !
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18.06.2026 08:37 Відповісти
Схоже на те, що Хан Соло після диверсії тікав, але Сокол тисячоліття чомусь не злетів((

Точніше злетів, але впав чомусь швидко) мабуть палива мало було.. Під ним))
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18.06.2026 08:38 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла !
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ВСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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18.06.2026 08:38 Відповісти
Скажіка тятя ведь не дарам масква спаленная Мадяром чеченам аддана!
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18.06.2026 08:53 Відповісти
Яка краса!
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18.06.2026 08:39 Відповісти
НЛО у Мацкві у прокаженних курвославних рассіян..Літаюча тарілка примацковилася.. Каже - Привіт пдр!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.06.2026 08:41 Відповісти
Поки це ******, несе якусь галіматню від страху і нервової діареї, на московії з'явилися орки, в корзинах на автовишках!!
На цепу прикований московіт-іхтамнєт, буде на вишці стояти, з палицею!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
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18.06.2026 08:41 Відповісти
Дьіхатєльньій клапан нє сработал 😁😁😁
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18.06.2026 08:43 Відповісти
Та нічого особливого, як у чайника кришку зірвало, коли вранці готувався чайку попити я часто таке спостерігав, потім звик, ось і маасквічі нехай звикають...
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18.06.2026 08:46 Відповісти
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18.06.2026 08:48 Відповісти
ЛЯПОТА!
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18.06.2026 08:48 Відповісти
то дах, а не люк
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18.06.2026 08:49 Відповісти
Ну это круче чем у Спилберга , тут сценаристы ЗСУ фильму назовём просто, ДВИЖУХА...
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18.06.2026 08:50 Відповісти
СєВєО па плану...
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18.06.2026 08:50 Відповісти
Когда это прекратится? Так ведь только началось.
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18.06.2026 08:50 Відповісти
Раніше башти з рашистських танків зривало, а тепер люки з резервуарів.
Кацапи такі впевнені що по ним не прилетить, що навіть не тікають у підвали під час атаки.
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18.06.2026 08:52 Відповісти
Недобитые пионеры искусственный интеллект испытывают! Если бы На таком расстоянии был взрыв их бы снесло а не картинно за голову хватались!
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18.06.2026 08:52 Відповісти
как это возможно!?ведь мы же вяликие!?))
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18.06.2026 08:56 Відповісти
Только россияне искусственный интеллект может быть таким тупым! Переживаю не может быть такой большой крышки это верхняя часть и там разорвало бы всё А некрасиво взлетало!
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18.06.2026 08:58 Відповісти
Відео повно не тільки з цього ракурсу. Зайди в твіттер на Exilenova+. Я тебе дурнєм не назвав ще
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18.06.2026 09:00 Відповісти
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18.06.2026 09:15 Відповісти
Мадяру скучно. Застой.
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18.06.2026 08:57 Відповісти
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18.06.2026 08:58 Відповісти
єто пво
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18.06.2026 08:58 Відповісти
Запустили НЛО, але, як завжди, щось пішло не так
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18.06.2026 08:58 Відповісти
Красівоє.
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18.06.2026 08:58 Відповісти
нарешті , а москва це суцільні бензоколонки і військові фабрики і заводи з порохом ...

спалити нахєр це лайно!
Сагайдачний іх пощадив , а ми вже не пощадимо 💯
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18.06.2026 09:01 Відповісти
Зовсім трішки не вистачило до першої космічної.
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18.06.2026 09:04 Відповісти
Молодець!
Оскар!!
Такого в фильмах не покажут.
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18.06.2026 09:06 Відповісти
Мабуть НЛО!
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18.06.2026 09:08 Відповісти
не ,ну такого еще ни в одной серии бомбежек нпз не было)масквабад и тут обогнал периферию)
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18.06.2026 09:13 Відповісти
это для касьянова просто траур))))
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18.06.2026 09:14 Відповісти
весело должны жить все
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18.06.2026 09:18 Відповісти
Жаль, что пуйло не сидел на крышке бака
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18.06.2026 09:20 Відповісти
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18.06.2026 09:20 Відповісти
 
 