Момент удару по резервуару на Московському НПЗ: вибухом зірвало люк. ВIДЕО

Росіяни зафільмували "приліт" по одному із резервуарів Московського НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На відео видно, як вибухом зриває люк на резервуарі.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

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