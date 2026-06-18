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Новости Видео Удар по НПЗ в Москве
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Второй раз за неделю поражен Московский НПЗ. РФ должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку дронов на Москву и поражение нефтеперерабатывающего завода в российской столице.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дальнобойные санкции

"Этой ночью наши дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона: во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это справедливый ответ на российские удары по городам и населенным пунктам Украины.

"Еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину. Благодарю наши Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу - СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашу ракетную бригаду за меткость.

В последние дни все наши партнеры отмечали меткость и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных санкций. Пора заканчивать эту войну, и Россия должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии", - подытожил он.

Смотрите: Жительница Москвы бурно реагирует на атаку БПЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВИДЕО

Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".

Смотрите: Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24556) москва (3088) НПЗ (536) россия (97949)
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Топ комментарии
+4
Враження,чи знищення 1-2 бочок з пальним--не вирішать проблеми Таких бочок в росії десятки тисяч,а наші беспілотники для них це укус комара. Повинна бути і диверсійна робота по знищення "серця" нафтопереробним заводам,а бо потужний удар РАКЕТАМИ .На фоні постійних обстрілів Києва , Харькова, Одеси, Сум ,да і західних міст,де гине мирне населення, Повідомлення ,горить бочка, не має сильного ефекту. Меньше пафосу.а більше дій по знищені цих варварів--кацапів
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18.06.2026 10:16 Ответить
+2
Начальник хороших новин виліз і проситься полизати пинєходи.
ЗЄля і@ашити Москвабад треба без оглядки, поки плєшивий особисто не заскавучить про переговори.
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18.06.2026 10:32 Ответить
+1
Загляни под крышечку и выигрывай разнообразные призы!!! Ведро мазута, шампунь от копоти, и даже целый резервуар с нефтью!!!
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18.06.2026 10:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А, ну тепер після чергової масованої по Києву будуть казати "а вот нє надо било зєлє вєлікого міністра лаврова обєзьяннічать".
Бо у всьому і завжди мають бути винні "хохли". Починаючи від 1991 року.
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18.06.2026 10:09 Ответить
Тепер на вистачає легенького дощику, щоб вся ота чорна срань осіла на пусті голови мацквічєй.
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18.06.2026 10:13 Ответить
Загляни под крышечку и выигрывай разнообразные призы!!! Ведро мазута, шампунь от копоти, и даже целый резервуар с нефтью!!!
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18.06.2026 10:14 Ответить
Марсіяни евакуюються з оркостану)
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18.06.2026 10:43 Ответить
Враження,чи знищення 1-2 бочок з пальним--не вирішать проблеми Таких бочок в росії десятки тисяч,а наші беспілотники для них це укус комара. Повинна бути і диверсійна робота по знищення "серця" нафтопереробним заводам,а бо потужний удар РАКЕТАМИ .На фоні постійних обстрілів Києва , Харькова, Одеси, Сум ,да і західних міст,де гине мирне населення, Повідомлення ,горить бочка, не має сильного ефекту. Меньше пафосу.а більше дій по знищені цих варварів--кацапів
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18.06.2026 10:16 Ответить
Що горить московія це гарно але ЗЕблоїду коментувати - це не робота президента.Він мабуть першим хоче оголосити.Взагалі язик у нього помело,за зубами не держиться.
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18.06.2026 10:17 Ответить
Йоршик знову прокукурікає, що кловану треба приїхати в мацкву. Оце будуть і всі кацапські кроки в дипломатії.
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18.06.2026 10:19 Ответить
Начальник хороших новин виліз і проситься полизати пинєходи.
ЗЄля і@ашити Москвабад треба без оглядки, поки плєшивий особисто не заскавучить про переговори.
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18.06.2026 10:32 Ответить
Не зроблять вони ніяких кроків
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18.06.2026 10:39 Ответить
Розраховано на зедібілів. Картинка, потужна заява Лідара....
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18.06.2026 10:43 Ответить
медійний ефект - так, чи створить це кризу яка змусить сісти кремль за стіл перемовин на фоні палаючих нпз - ні, вони пережили і більш кризові моменти у 2022 році. Чи вплине це критично на логістику по забезпеченню військових потреб - тимчасово так, без сумніву. Тому війна на виснаження вступає в нову фазу, наступні кілька місяців будуть напруженими із максимальним намаганням сторін завдати максимальної шкоди на більш критичних напрямках із застосуванням усіх доступних конвенційних засобів.
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18.06.2026 10:57 Ответить
Дипломатия была актуальна в 22 году а сейчас ******** надо просто-напросто ДОБИВАТЬ!!!
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18.06.2026 11:06 Ответить
 
 