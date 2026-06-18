Второй раз за неделю поражен Московский НПЗ. РФ должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку дронов на Москву и поражение нефтеперерабатывающего завода в российской столице.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дальнобойные санкции

"Этой ночью наши дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона: во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это справедливый ответ на российские удары по городам и населенным пунктам Украины.

"Еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину. Благодарю наши Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу - СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашу ракетную бригаду за меткость.



В последние дни все наши партнеры отмечали меткость и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных санкций. Пора заканчивать эту войну, и Россия должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии", - подытожил он.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".

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