Второй раз за неделю поражен Московский НПЗ. РФ должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку дронов на Москву и поражение нефтеперерабатывающего завода в российской столице.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Дальнобойные санкции
"Этой ночью наши дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона: во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, это справедливый ответ на российские удары по городам и населенным пунктам Украины.
"Еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину. Благодарю наши Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу - СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашу ракетную бригаду за меткость.
В последние дни все наши партнеры отмечали меткость и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных санкций. Пора заканчивать эту войну, и Россия должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии", - подытожил он.
Атака на Москву 18 июня
В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо у всьому і завжди мають бути винні "хохли". Починаючи від 1991 року.
ЗЄля і@ашити Москвабад треба без оглядки, поки плєшивий особисто не заскавучить про переговори.