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Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки одного из украинских БПЛА на Москву и фрагмент работы российской ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно несколько десятков москвичей на большой парковке возле, вероятно, торгового центра. Они смотрят вверх, где слышен пролет украинского БПЛА и попадание, взрыв от которого напугал россиян. Во второй раз очевидцы атаки испугались во время запуска ракеты московской ПВО, которая пролетела очень низко над крышами домов.
Топ комментарии
+40 Ярослав Кийко
показать весь комментарий18.06.2026 09:23 Ответить Ссылка
+31 Сергей Сергей #530107
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+26 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий18.06.2026 09:23 Ответить Ссылка
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Це вже не перше відео, де розмовляють на різних мовах, але тільки не на "узком".
І шось я рюзьке язіка там не почув, одна тарабарщина.
Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, помітивши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви
І так кожного дня.
москалі хвостами машуть.