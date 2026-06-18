Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки одного из украинских БПЛА на Москву и фрагмент работы российской ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно несколько десятков москвичей на большой парковке возле, вероятно, торгового центра. Они смотрят вверх, где слышен пролет украинского БПЛА и попадание, взрыв от которого напугал россиян. Во второй раз очевидцы атаки испугались во время запуска ракеты московской ПВО, которая пролетела очень низко над крышами домов.

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