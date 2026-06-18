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Новости Видео Удар по НПЗ в Москве
8 110 47

Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки одного из украинских БПЛА на Москву и фрагмент работы российской ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно несколько десятков москвичей на большой парковке возле, вероятно, торгового центра. Они смотрят вверх, где слышен пролет украинского БПЛА и попадание, взрыв от которого напугал россиян. Во второй раз очевидцы атаки испугались во время запуска ракеты московской ПВО, которая пролетела очень низко над крышами домов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Москвы бурно реагирует на атаку БПЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВИДЕО

Смотрите также: Москву атаковали дроны: под ударом НПЗ в Капотне. ВИДЕО+ФОТО

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беспилотник (5338) взрыв (6929) москва (3088) НПЗ (536) атака (1602)
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Топ комментарии
+40
І жодного слова на "вєлікам і магучєм ізикє"
Це вже не перше відео, де розмовляють на різних мовах, але тільки не на "узком".
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18.06.2026 09:23 Ответить
+31
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18.06.2026 09:26 Ответить
+26
Москвичі, кажете? Жодного слова російською.
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18.06.2026 09:23 Ответить
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побігли інтєрєсоваться палітікой?
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18.06.2026 09:23 Ответить
І жодного слова на "вєлікам і магучєм ізикє"
Це вже не перше відео, де розмовляють на різних мовах, але тільки не на "узком".
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18.06.2026 09:23 Ответить
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18.06.2026 09:26 Ответить
Тому й вони дуже сильно хочуть, щоб тут таке ж було. Кожного заїжджого індуса на тисячу множать. Бо заздрісно.
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18.06.2026 09:34 Ответить
От тому вони і лізуть "захищати" узконаварящих туди, де та мова ще звучить
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18.06.2026 09:39 Ответить
Нє, проскочило "мама мая"))) правда з акцентом неузьким))
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18.06.2026 09:53 Ответить
Вьетнамчкие москвичи
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18.06.2026 09:23 Ответить
Москвичі, кажете? Жодного слова російською.
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18.06.2026 09:23 Ответить
А ніякої російської і не існує, це фіно-угорський субстрат, здобрений тюркськими мовами...
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18.06.2026 09:29 Ответить
Війна приблизилась до москви
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18.06.2026 09:23 Ответить
Та чого там, збирайтесь до купи щоб два рази не ходить...
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18.06.2026 09:24 Ответить
Цікава мова у "масквічєй". Не російська.
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18.06.2026 09:24 Ответить
Це точно масква? Якась Азія
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18.06.2026 09:24 Ответить
Яка ще Азія? Це Азіжопа.
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18.06.2026 09:53 Ответить
Мацква, смерлюче місто.
І шось я рюзьке язіка там не почув, одна тарабарщина.
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18.06.2026 09:26 Ответить
Це якесь Душанбе
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18.06.2026 09:27 Ответить
"узрівши"??? Ні, я розумію, що автор новини намагався уникнути тавтології, але ж є інші замінники слова "бачити". Наприклад, "помічати".

Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, помітивши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви
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18.06.2026 09:31 Ответить
москвичі в"їзжають шо шось іде не по плану - путлєра
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18.06.2026 09:38 Ответить
Шо-то ни одного русского слова не слышно. Может это не Москва?
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18.06.2026 09:34 Ответить
А тобі так хочеться почути узкій ізик? Звідки ти?
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18.06.2026 09:40 Ответить
Троє загиблих і семеро поранених: Росія за добу понад 90 разів обстріляла Сумщину Джерело: https://censor.net/ua/n4008976
І так кожного дня.
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18.06.2026 09:34 Ответить
ППО дома їпашить,
москалі хвостами машуть.
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18.06.2026 09:35 Ответить
Що там було - мабуть НЛО.
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18.06.2026 09:35 Ответить
Яка краса, ляпота
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18.06.2026 09:36 Ответить
і це добре звуження нарєчія навіть на московії наближпє нашу перемогу
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18.06.2026 09:37 Ответить
Прілітєлі к вам ґрачі, під@раси масквічі.
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18.06.2026 09:37 Ответить
На відео одні саме карєнниє масквічі
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18.06.2026 09:39 Ответить
так ось який ориг1нальний "руський язык" ))))
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18.06.2026 09:39 Ответить
Просто они движуху по другому представляли. особо понравилась ракета ПВО которая очень низко пролетела по прямой.
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18.06.2026 09:41 Ответить
Похорошела Москва при Путене.
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18.06.2026 09:42 Ответить
а где русский язык? где москвичи?
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18.06.2026 09:44 Ответить
А це і є справжні масквічі. Вєрнулісь в родную говєнь.
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18.06.2026 09:50 Ответить
Типові масквічі. Овець ще не вистачає
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18.06.2026 09:49 Ответить
красиве
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18.06.2026 09:50 Ответить
Доброго ранку, ми з України.
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18.06.2026 09:52 Ответить
Орда вона і є орда
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18.06.2026 09:54 Ответить
Судя по голосам на видео . БПЛА падают не в Москве , а в Ханое.
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18.06.2026 09:54 Ответить
Так то ПєВєО так наваляло)))
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18.06.2026 09:55 Ответить
З поціновувачів одні негри.
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18.06.2026 09:55 Ответить
Ви нє панімаєтє-ето і єсть масквічі,только капчьониє.
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18.06.2026 10:26 Ответить
добрай ночі дарагія масквічі
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18.06.2026 09:56 Ответить
Карінниє масквічі на відео)
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18.06.2026 09:57 Ответить
Окрім "твою мать" не почув жодного слова російською. Справді москвабад.
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18.06.2026 09:58 Ответить
гори гори ясно
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18.06.2026 10:03 Ответить
Памперси поміняйте, Пе-ве-0 у кацапів просто супер
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18.06.2026 10:07 Ответить
Разбегающимся чучмекам, шо тоже скучно было? Ну раз было скучно то разбегаться не стоит, это всего-навсего ДВИЖУХА...
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18.06.2026 10:11 Ответить
Найбільш цікаве тут не те, що мацквічі якісь не скрепні. А те, що ракета пішла а дирчик дирчить і зриває кришку резервуару. Ракета, мабуть, з Панцир-С1 була, аналговнонєтна херня, навіть в дирчик не попадає .
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18.06.2026 10:31 Ответить
 
 