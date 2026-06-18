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Новини Відео Удар по НПЗ в Москві
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Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, уздрівши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент атаки одно із українських БПЛА на Москву та фрагмент роботи російської ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно кілька десятків москвичів на великому паркувальному майданчику поблизу, ймовірно, торгівельного центру. Вони дивляться догори, де чути проліт українського БПЛА та влучання, вибух від якого налякав росіян. Удруге очевидці атаки злякалися під час пуску ракети московської ППО, яка пролетіла дуже низько над дахами будинків.

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Топ коментарі
+60
І жодного слова на "вєлікам і магучєм ізикє"
Це вже не перше відео, де розмовляють на різних мовах, але тільки не на "узком".
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18.06.2026 09:23 Відповісти
+47
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18.06.2026 09:26 Відповісти
+40
Москвичі, кажете? Жодного слова російською.
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18.06.2026 09:23 Відповісти

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