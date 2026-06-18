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Новини Відео Удар по НПЗ в Москві
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Вдруге за тиждень уражено Московський НПЗ. РФ має зробити необхідні кроки в дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку дронів на Москву та ураження нафтопереробного заводу у російській столиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Далекобійні санкції

"Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - наголосив Зеленський.

За його словами, це справедлива відповідь на російські удари по містах та громадах України.

"Ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність.

Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", - підсумував він.

Дивіться: Жителька Москви бурхливо реагує на атаку БпЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВIДЕО

Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

Дивіться: Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, уздрівши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) москва (1341) НПЗ (1029) росія (70484)
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Топ коментарі
+6
Враження,чи знищення 1-2 бочок з пальним--не вирішать проблеми Таких бочок в росії десятки тисяч,а наші беспілотники для них це укус комара. Повинна бути і диверсійна робота по знищення "серця" нафтопереробним заводам,а бо потужний удар РАКЕТАМИ .На фоні постійних обстрілів Києва , Харькова, Одеси, Сум ,да і західних міст,де гине мирне населення, Повідомлення ,горить бочка, не має сильного ефекту. Меньше пафосу.а більше дій по знищені цих варварів--кацапів
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18.06.2026 10:16 Відповісти
+3
Начальник хороших новин виліз і проситься полизати пинєходи.
ЗЄля і@ашити Москвабад треба без оглядки, поки плєшивий особисто не заскавучить про переговори.
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18.06.2026 10:32 Відповісти
+2
Загляни под крышечку и выигрывай разнообразные призы!!! Ведро мазута, шампунь от копоти, и даже целый резервуар с нефтью!!!
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18.06.2026 10:14 Відповісти

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