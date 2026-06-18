Вдруге за тиждень уражено Московський НПЗ. РФ має зробити необхідні кроки в дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку дронів на Москву та ураження нафтопереробного заводу у російській столиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Далекобійні санкції

"Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - наголосив Зеленський.

За його словами, це справедлива відповідь на російські удари по містах та громадах України.

"Ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність.



Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", - підсумував він.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

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