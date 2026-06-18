Уражено Московський НПЗ, нафтобазу "Гуково" та два мости на ТОТ, - Генштаб

Сили оборони України атакували Московський НПЗ, нафтобазу, залізничний міст через Північно-Кримський канал та інші об'єкти російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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НПЗ

У ніч на 18 червня у Московській області повторно уражено Московський нафтопереробний завод.

"Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Задіяне у забезпеченні російської армії.



Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк", - розповіли про результати у Генштабі.

Нафтобаза

Нафтобазу "Гуково" уражено у Ростовській області РФ.

"Зафіксовано влучання та пожежу на території об'єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Мости

Били Сили оборони і по автомобільному мосту через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області, а також залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на ТОТ АР Крим.

Зазначені об'єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ.

Інші ураження

"У районі Соледара Донецької області уражено командний пункт окупантів.



Також завдано ураження складам паливно-мастильних матеріалів противника в Маріуполі та П'ятипіллі Донецької області, а також складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині", - зазначили у Генштабі.

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Підтвердження результатів

"В результаті ураження 14 червня 2026 року нафтоперекачувальної станції "Палкіно" в Ярославській області рф підтверджено знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тис. м³.

В результаті ураження 13 червня 2026 року Котовського цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області рф підтверджено пошкодження трьох резервуарів РВС-2000 та ділянки нафтопроводу.

В результаті ураження 13 червня 2026 року нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю рф підтверджено пошкодження п'яти вертикальних резервуарів типу РВСП-30000", - йдеться в повідомленні.

Вказані об'єкти задіяні у забезпеченні російських окупаційних військ.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

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