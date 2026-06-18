Всё, что известно об атаке на Москву: "СВО идёт не по плану"

Утро начинается не с кофе. Второй раз за неделю это стало реальностью для жителей столицы страны-оккупанта.

18 июня, около 4 часов утра, в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Москве. Мэр Собянин сообщил о сбивании десятков БПЛА, летевших на столицу РФ. Но самое интересное началось с восходом солнца.

Жители российской столицы начали сообщать в соцсетях о густом дыме, окутавшем небо над Москвой.





Московский НПЗ

За два дня до этого, 16 июня, НПЗ на юго-востоке Москвы в районе Капотни уже посещали украинские беспилотники, что привело к его остановке.

18 июня Силы обороны решили закрепить успех и показать, что фразы Путина "СВО идет по плану" и "Работайте, братья" ничего не стоят, а война будет всё чаще доходить до столицы РФ.

На фоне сообщения российского Минобороны об уничтожении десятков БПЛА, летевших на Москву, жители фиксировали пролеты целей и успешные удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу.

Наверное, самыми зрелищными стали кадры взлета люка на одном из резервуаров нефтяного объекта.

В четырёх московских аэропортах ввели план "Ковер". В целом, по данным российских СМИ, в столичных аэропортах отменили более 500 рейсов из-за атаки БПЛА.

Позже президент Зеленский подтвердил, что НПЗ в Москве находился под дальнобойными санкциями Украины.

Последствия ударов

Генеральный штаб ВСУ также подтвердил атаку на Московский НПЗ, который в год может перерабатывать более 12 млн тонн нефти.

"Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", — сообщили там.

Масштабы поражения стратегических объектов в РФ вышли на новый технологический уровень.

Жители Москвы зафиксировали на видео пролет крылатой ракеты непосредственно над жилыми кварталами на окраине города.

На опубликованной записи отчётливо слышен характерный громкий звук работы реактивного двигателя и виден силуэт ракеты.

Как реагируют украинцы?

Украинцы, которые ежедневно страдают от российских обстрелов, не смогли остаться в стороне от "взрывных" новостей и ярко отреагировали на удары по российской столице.







Реакция жителей Москвы

В соцсетях россияне жаловались на то, что не получали SMS-уведомлений об атаке. Также не слышали и сигнала воздушной тревоги.







Кроме того, в Москве и области жаловались на "нефтяной дождь", который уже ранее испытали на себе жители Туапсе после украинских ударов.











В то же время в Минэкологии Подмосковья заявили, что никакого "нефтяного дождя" на территории области не выпадало.

"В Балашихе люди замечали осадок продуктов горения в виде сажи, такой же, как образуется в печи или костре", — добавили там.

Реакция властей РФ

В момент атаки Путин улыбался и участвовал в форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В то же время помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что нарратив о том, что Украина добивается успехов в войне, не соответствует действительности.

Первым на удары по Москве отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия будет наносить регулярные массированные удары по объектам ВСУ в ответ на теракты Киева, поставленная Путиным задача выполняется", — сказал он.

В Минобороны РФ сообщили о "рекордных" 992 якобы сбитых украинских БПЛА за сутки.

Российские телеканалы также неохотно комментируют удары по Москве.

Так, на "Первом канале" этой теме уделили 40 секунд, на "России 1" — 36 секунд, а самый длинный сюжет вышел на НТВ и длился 1 минуту 19 секунд.

Вероятно, атака на Москву будет не последней. По крайней мере, если Россия будет продолжать удары по Украине.

"Мы не хотим этой войны и никогда не хотели. Все это знают, партнеры это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина горела из-за врага. Но если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем: пора положить конец агрессии, пора положить конец этой войне", — сказал президент Зеленский.