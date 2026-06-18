Зеленский об ударе по РФ: Ваша Москва будет гореть, если будут наноситься удары по Украине

Президент Владимир Зеленский назвал удар по Москве абсолютно справедливым ответом Украины на российские удары.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы говорили, что будем наносить по ним удары, если Путин не хочет заканчивать эту войну. Мы не будем сидеть сложа руки, будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что россияне нанесли удар по Лавре в Киеве.

"Мы не хотим этой войны и никогда не хотели. Все это знают, партнеры это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина горела из-за врага. Но если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем: пора положить конец агрессии, пора закончить эту войну", - добавил глава государства.

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После саммита G7, отметил президент, все партнеры считают, что Украина на 100% поддерживает окончание войны, а Путин на 100% делает все, чтобы прямо не отвечать на вопросы о прекращении огня и об окончании войны.

"Поэтому мы должны усиливать давление. Безусловно, я говорю о давлении различного характера. Это не только далекоидущие санкции Украины, это и санкции со стороны партнеров, энергетические, теневой флот, нефть, газ, банковская система, оружие, оборонная промышленность.

Все, что можно, чтобы Россия почувствовала, что нет смысла воевать. Главное, чтобы народ России начал понимать, что воюет один человек - Путин. А расплачиваются за все люди. Поэтому нужно давить на Путина всем - украинцам, европейцам, американцам, а русским пора уже опомниться и давить на своего лидера", - добавил Зеленский.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк

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