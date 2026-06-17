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Новости Встреча Зеленского с Моди
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Зеленский встретился с Моди: обсудили совместные промышленные проекты

Моди, Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах саммита G7 во Франции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реализация совместных проектов 

"Встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. У наших стран большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты. Сегодня мы обсудили, как наполнить их еще большим содержанием и развить сотрудничество в различных отраслях", — рассказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Моди заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной и видит, что это партнерство может сделать наших людей сильнее.

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Дальнейшие шаги 

"Есть хорошие промышленные и другие проекты, которые мы можем реализовать вместе. Договорились, что наши команды проработают все детали", — добавил глава государства.

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Які проекти??? Під час війни ніхто у нас будувати не буде. Зеля асфальт в Індії закатувати зібрався?
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17.06.2026 20:29 Ответить
В них багато спільного - обидва роблять гешефт на українській крові.
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17.06.2026 20:30 Ответить
Де Моді, а де безтолковий ішак! Воно обговорило...
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17.06.2026 20:37 Ответить
Моді в наглу тариться путінською нафтою, ще й розповідає про всеосяжну дружбу з ******, а Зеленський знайшов дружбана 🤬. Гнати цю немиту нечисть подалі від України.
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17.06.2026 20:39 Ответить
Можливі спільні промислові проєкти між Україною та Індією охоплюють оборонно-промисловий комплекс, авіабудування, енергетику, металургію, фармацевтику та високі технології.
Модернізація та обслуговування техніки: постачання запчастин для літаків Ан-32 індійських ВПС, обслуговування авіаційних двигунів та корабельних газових турбін виробництва «Зоря»-«Машпроект».
Cпільне розгортання потужностей для виробництва артилерійських снарядів (зокрема калібру 155-мм) та модернізація систем протиповітряної оборони.
Iнтеграція українського бойового досвіду для розробки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та систем протидії БПЛА (counter-UAS) для потреб індійської армії.

Індія є одним із найбільших у світі виробників медичних препаратів, а Україна - великим ринком збуту та науковим хабом.
Спільне виробництво ліків: заснування спільних підприємств (СП) в Україні для локалізації виробництва індійських генериків та активних фармацевтичних інгредієнтів.
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17.06.2026 20:44 Ответить
Взматєрєл, промислові проєкти... А як там щодо хірургії?
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17.06.2026 21:17 Ответить
 
 