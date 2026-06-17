Зеленский встретился с Моди: обсудили совместные промышленные проекты

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах саммита G7 во Франции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реализация совместных проектов

"Встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. У наших стран большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты. Сегодня мы обсудили, как наполнить их еще большим содержанием и развить сотрудничество в различных отраслях", — рассказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Моди заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной и видит, что это партнерство может сделать наших людей сильнее.

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Дальнейшие шаги

"Есть хорошие промышленные и другие проекты, которые мы можем реализовать вместе. Договорились, что наши команды проработают все детали", — добавил глава государства.

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