Зеленский встретился с Моди: обсудили совместные промышленные проекты
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах саммита G7 во Франции.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Реализация совместных проектов
"Встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. У наших стран большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты. Сегодня мы обсудили, как наполнить их еще большим содержанием и развить сотрудничество в различных отраслях", — рассказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Моди заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной и видит, что это партнерство может сделать наших людей сильнее.
Дальнейшие шаги
"Есть хорошие промышленные и другие проекты, которые мы можем реализовать вместе. Договорились, что наши команды проработают все детали", — добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Модернізація та обслуговування техніки: постачання запчастин для літаків Ан-32 індійських ВПС, обслуговування авіаційних двигунів та корабельних газових турбін виробництва «Зоря»-«Машпроект».
Cпільне розгортання потужностей для виробництва артилерійських снарядів (зокрема калібру 155-мм) та модернізація систем протиповітряної оборони.
Iнтеграція українського бойового досвіду для розробки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та систем протидії БПЛА (counter-UAS) для потреб індійської армії.
Індія є одним із найбільших у світі виробників медичних препаратів, а Україна - великим ринком збуту та науковим хабом.
Спільне виробництво ліків: заснування спільних підприємств (СП) в Україні для локалізації виробництва індійських генериків та активних фармацевтичних інгредієнтів.