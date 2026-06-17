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Новини Зустріч Зеленського з Моді
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Зеленський зустрівся з Моді: обговорили спільні промислові проєкти

Моді, Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту G7 у Франції.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Реалізація спільних проєктів 

"Зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Наші країни мають великий потенціал для співпраці, і ми вже реалізуємо спільні проєкти. Сьогодні ми обговорили, як наповнити їх ще більшим змістом і розвинути співробітництво в різних галузях",- розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Моді зацікавлений у розвитку взаємовигідних відносин з Україною та бачить, що це партнерство може зробити сильнішими наших людей.

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Подальші кроки 

"Є хороші промислові та інші проєкти, які можемо реалізувати разом. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", - додав очільник держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Індія (904) співпраця (1099) Нарендра Моді (72)
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Які проекти??? Під час війни ніхто у нас будувати не буде. Зеля асфальт в Індії закатувати зібрався?
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17.06.2026 20:29 Відповісти
В них багато спільного - обидва роблять гешефт на українській крові.
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17.06.2026 20:30 Відповісти
Де Моді, а де безтолковий ішак! Воно обговорило...
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17.06.2026 20:37 Відповісти
Моді в наглу тариться путінською нафтою, ще й розповідає про всеосяжну дружбу з ******, а Зеленський знайшов дружбана 🤬. Гнати цю немиту нечисть подалі від України.
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17.06.2026 20:39 Відповісти
Можливі спільні промислові проєкти між Україною та Індією охоплюють оборонно-промисловий комплекс, авіабудування, енергетику, металургію, фармацевтику та високі технології.
Модернізація та обслуговування техніки: постачання запчастин для літаків Ан-32 індійських ВПС, обслуговування авіаційних двигунів та корабельних газових турбін виробництва «Зоря»-«Машпроект».
Cпільне розгортання потужностей для виробництва артилерійських снарядів (зокрема калібру 155-мм) та модернізація систем протиповітряної оборони.
Iнтеграція українського бойового досвіду для розробки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та систем протидії БПЛА (counter-UAS) для потреб індійської армії.

Індія є одним із найбільших у світі виробників медичних препаратів, а Україна - великим ринком збуту та науковим хабом.
Спільне виробництво ліків: заснування спільних підприємств (СП) в Україні для локалізації виробництва індійських генериків та активних фармацевтичних інгредієнтів.
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17.06.2026 20:44 Відповісти
Взматєрєл, промислові проєкти... А як там щодо хірургії?
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17.06.2026 21:17 Відповісти
 
 