Зеленський зустрівся з Моді: обговорили спільні промислові проєкти
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту G7 у Франції.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Реалізація спільних проєктів
"Зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Наші країни мають великий потенціал для співпраці, і ми вже реалізуємо спільні проєкти. Сьогодні ми обговорили, як наповнити їх ще більшим змістом і розвинути співробітництво в різних галузях",- розповів Зеленський.
Зеленський підкреслив, що Моді зацікавлений у розвитку взаємовигідних відносин з Україною та бачить, що це партнерство може зробити сильнішими наших людей.
Подальші кроки
"Є хороші промислові та інші проєкти, які можемо реалізувати разом. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", - додав очільник держави.
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