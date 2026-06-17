Зеленський зустрівся з Моді: обговорили спільні промислові проєкти

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту G7 у Франції.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Реалізація спільних проєктів

"Зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Наші країни мають великий потенціал для співпраці, і ми вже реалізуємо спільні проєкти. Сьогодні ми обговорили, як наповнити їх ще більшим змістом і розвинути співробітництво в різних галузях",- розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Моді зацікавлений у розвитку взаємовигідних відносин з Україною та бачить, що це партнерство може зробити сильнішими наших людей.

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Подальші кроки

"Є хороші промислові та інші проєкти, які можемо реалізувати разом. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", - додав очільник держави.

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