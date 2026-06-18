Зеленський про удар по РФ: Ваша Москва палатиме, якщо будуть удари по Україні

Президент Володимир Зеленський назвав удар по Москві абсолютно справедливою відповіддю України на російські удари.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми говорили, що діставатимемо їх, якщо Путін не хоче закінчувати цю війну. Ми тихенько не сидітимемо, відповідатимемо. Відповідь має бути сильною і справедливою", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що росіяни вдарили по Лаврі у Києві.

"Ми не хочемо цієї війни, і ніколи не хотіли. Всі це знають, партнери це знають. Точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо палатиме Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз наголошуємо: час закінчити агресію, час закінчити цю війну", - додав глава держави.

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Після саміту G7, зауважив президент, всі партнери вважають, що Україна 100% підтримує закінчення війни, а Путін 100% робить все, щоб прямо не відповідати на питання про припинення вогню і питання закінчення війни.

"Тому ми повинні посилювати тиск. Безумовно я кажу про тиск різного характеру. Це не тільки далекобійні санкції України, це й партнерські санкції, енергетичні, тіньовий флот, нафта, газ, банківська система, зброя, оборонка.

Все, що можна, щоб Росія відчувала, що немає сенсу воювати. Головне, щоб народ Росії почав відчувати, що воює одна людина - Путін. А розплачуються за все люди. Тому треба тиснути всім на Путіна - українцям, європейцям, американцям, і рускім пора вже протверезіти і тиснути на свого керівника", - додав Зеленський.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк

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