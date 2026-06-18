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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сибіга звернувся до москвичів: запитуйте Путіна про війну

Пожежа у Московській області

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нинішні події в РФ є наслідком війни проти України, розв’язаної Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.

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Сибіга зазначив, що одне з найпопулярніших запитань, яке сьогодні вранці ставлять москвичі: "Що відбувається?"

"Я можу відповісти. Ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом багатьох років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте у Путіна, коли він планує це припинити", - написав міністр.

Що передувало?

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент удару по резервуару на Московському НПЗ: вибухом зірвало люк. ВIДЕО

Автор: 

москва (1341) путін володимир (25501) Сибіга Андрій (1008) Удари по РФ (1048)
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Топ коментарі
+12
Нема чого звертатись до підарів. Вони нічого не зрозуміють.
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18.06.2026 11:30 Відповісти
+11
Горит и показывает мацква.
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18.06.2026 11:42 Відповісти
+9
Он Москвы до Туапсе вам сожгли все НПЗ!
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18.06.2026 11:31 Відповісти

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