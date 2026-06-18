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Сибіга звернувся до москвичів: запитуйте Путіна про війну
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нинішні події в РФ є наслідком війни проти України, розв’язаної Кремлем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.
Сибіга зазначив, що одне з найпопулярніших запитань, яке сьогодні вранці ставлять москвичі: "Що відбувається?"
"Я можу відповісти. Ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом багатьох років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте у Путіна, коли він планує це припинити", - написав міністр.
Що передувало?
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.
Топ коментарі
+12 Андрій
показати весь коментар18.06.2026 11:30 Відповісти Посилання
+11 YU ST
показати весь коментар18.06.2026 11:42 Відповісти Посилання
+9 Павел Орехов #618056
показати весь коментар18.06.2026 11:31 Відповісти Посилання
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