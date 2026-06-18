Сибіга звернувся до москвичів: запитуйте Путіна про війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нинішні події в РФ є наслідком війни проти України, розв’язаної Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.

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Сибіга зазначив, що одне з найпопулярніших запитань, яке сьогодні вранці ставлять москвичі: "Що відбувається?"

"Я можу відповісти. Ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом багатьох років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте у Путіна, коли він планує це припинити", - написав міністр.

Що передувало?

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.

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