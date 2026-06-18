Вдруге за тиждень: на Московському НПЗ щонайменше чотири великі осередки займання, - СБУ

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом з іншими складовими Сил оборони вдруге за тиждень уразили Московський нафтопереробний завод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На НПЗ фіксуються щонайменше чотири великі осередки займання. Підіймаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів Москви", - йдеться в повідомленні.

Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.

Після попередньої атаки СБУ та Сил оборони 16 червня цього року завод вже тимчасово зупиняв роботу.

"Повторні удари по Московському НПЗ свідчать, що українські безпілотники можуть системно вражати найважливіші стратегічні об'єкти ворога в самому серці РФ. Кожна така атака змушує Росію витрачати додаткові ресурси на ремонт, посилення протиповітряної оборони та перебудову логістики. СБУ й надалі проводитиме спецоперації, які виснажують економічний потенціал агресора та підвищують для Росії ціну війни", - наголосили в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорне небо і десятки осередків вогню: ранкова панорама Московського НПЗ. ВIДЕО

Що відомо про атакований завод?

Московський НПЗ розташований за 15 кілометрів від Кремля. Підприємство є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Воно забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Власник — Газпромнафта.

Потужність переробки — близько 11–12 млн тонн нафти на рік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин їде за кермом і обурюється атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?". ВIДЕО