Росіянин їде за кермом і обурюється атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?". ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому один із московських автомобілістів зафіксував результати чергової успішної атаки далекобійних безпілотників безпосередньо поблизу Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій, який їхав за кермом безпосередньо біля зони ураження, емоційно та з використанням нецензурної лексики розкритикував запевнення влади про "надійний захист" Москви.

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"Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?", - каже росіянин.

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Увага! Нецензурна лексика!

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