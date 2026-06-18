Росіянин їде за кермом і обурюється атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?". ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, на якому один із московських автомобілістів зафіксував результати чергової успішної атаки далекобійних безпілотників безпосередньо поблизу Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій, який їхав за кермом безпосередньо біля зони ураження, емоційно та з використанням нецензурної лексики розкритикував запевнення влади про "надійний захист" Москви.
"Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?", - каже росіянин.
Увага! Нецензурна лексика!
Топ коментарі
+10 Eco Earth
показати весь коментар18.06.2026 10:00 Відповісти Посилання
+10 Luiza
показати весь коментар18.06.2026 10:02 Відповісти Посилання
+10 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар18.06.2026 10:03 Відповісти Посилання
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