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Новини Відео Безпілотники атакували Москву
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Росіянин їде за кермом і обурюється атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?". ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому один із московських автомобілістів зафіксував результати чергової успішної атаки далекобійних безпілотників безпосередньо поблизу Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій, який їхав за кермом безпосередньо біля зони ураження, емоційно та з використанням нецензурної лексики розкритикував запевнення влади про "надійний захист" Москви.

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"Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?", - каже росіянин.

Дивіться: Росіянин із квартири спостерігає за палаючим резервуаром Московського НПЗ: "Епэрэсэтэ! Это какая-то из бочек по ходу! Глянь!". ВIДЕО

Увага! Нецензурна лексика!

Також дивіться: Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, уздрівши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви. ВIДЕО

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безпілотник БпЛА (5993) москва (1341) НПЗ (1029) атака (1665)
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Топ коментарі
+10
То не ми то Інопланетний флот атакував...
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18.06.2026 10:00 Відповісти
+10
а ви лаптеногі думали , шо можете вбивати та грабувати українців за просто так ? Хробакі московські ,війна це те, про шо ви повині знати ...
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18.06.2026 10:02 Відповісти
+10
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18.06.2026 10:03 Відповісти

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