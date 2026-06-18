Росіянин із квартири спостерігає за палаючим резервуаром Московського НПЗ: "Епэрэсэтэ! Это какая-то из бочек по ходу! Глянь!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин, який живе поблизу Московського НПЗ фільмує пожежу на одному із резервуарів із пальним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, москвич спостерігає за вогнем із кватири, яку від місця пожежі відділяє лише парк. На записі видно, величезний клуб вогню, який ймовірно виник у момент займання та кілька осередків пожежі.
Топ коментарі
+13 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар18.06.2026 09:44 Відповісти Посилання
+12 Roza #614560
показати весь коментар18.06.2026 09:45 Відповісти Посилання
+9 Николай Журавель #573596
показати весь коментар18.06.2026 09:49 Відповісти Посилання
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