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Новини Відео Безпілотники атакували Москву
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Росіянин із квартири спостерігає за палаючим резервуаром Московського НПЗ: "Епэрэсэтэ! Это какая-то из бочек по ходу! Глянь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин, який живе поблизу Московського НПЗ фільмує пожежу на одному із резервуарів із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, москвич спостерігає за вогнем із кватири, яку від місця пожежі відділяє лише парк. На записі видно, величезний клуб вогню, який ймовірно виник у момент займання та кілька осередків пожежі.

Дивіться: Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, уздрівши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви. ВIДЕО

Також дивіться: Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, уздрівши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви. ВIДЕО

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Топ коментарі
+13
Лєпота!
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18.06.2026 09:44 Відповісти
+12
А Шнуров з групи "Ленінград" був пророком, коли співав пісню про те, як горить Москва!
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18.06.2026 09:45 Відповісти
+9
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18.06.2026 09:49 Відповісти

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