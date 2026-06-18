Россиянин из квартиры наблюдает за горящим резервуаром Московского НПЗ: "Е-П-Р-Э-С-Э-Т-Е! Это какая-то из бочек, похоже! Глянь!". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин, проживающий недалеко от Московского НПЗ, снимает пожар на одном из резервуаров с топливом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, москвич наблюдает за огнем из квартиры, которую от места пожара отделяет лишь парк. На записи видно огромное пламя, которое, вероятно, возникло в момент возгорания, и несколько очагов пожара.
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+12 Валентин Коваль #620706
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+10 Roza #614560
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+8 Николай Журавель #573596
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Чи то бочка, чи то ×уй.
Насолоджуйтесь, моральні уроди
Пожар на площади на Красной,И тлеет бывший избирком.Никто не выжил - все сгорели,Все Pussy, Путин и Собчак,И у стены кремлевской елиГорели клево, просто смак.
Бо вони ЗНАЮТЬ,що ЗСУ(біндери) НЕ бьють по цивільним!!!
А вирогидність приліту рукожопоі ППО рашистів вкрай низька,та не має значноі руйнівноі сили.