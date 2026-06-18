Россиянин из квартиры наблюдает за горящим резервуаром Московского НПЗ: "Е-П-Р-Э-С-Э-Т-Е! Это какая-то из бочек, похоже! Глянь!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин, проживающий недалеко от Московского НПЗ, снимает пожар на одном из резервуаров с топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, москвич наблюдает за огнем из квартиры, которую от места пожара отделяет лишь парк. На записи видно огромное пламя, которое, вероятно, возникло в момент возгорания, и несколько очагов пожара.

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