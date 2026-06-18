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Новости Видео Беспилотники атаковали Москву
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Россиянин из квартиры наблюдает за горящим резервуаром Московского НПЗ: "Е-П-Р-Э-С-Э-Т-Е! Это какая-то из бочек, похоже! Глянь!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин, проживающий недалеко от Московского НПЗ, снимает пожар на одном из резервуаров с топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, москвич наблюдает за огнем из квартиры, которую от места пожара отделяет лишь парк. На записи видно огромное пламя, которое, вероятно, возникло в момент возгорания, и несколько очагов пожара.

Смотрите: Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО

Смотрите также: Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО

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беспилотник (5338) москва (3088) НПЗ (536) пожар (6045) атака (1602)
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Топ комментарии
+12
Лєпота!
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18.06.2026 09:44 Ответить
+10
А Шнуров з групи "Ленінград" був пророком, коли співав пісню про те, як горить Москва!
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18.06.2026 09:45 Ответить
+8
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18.06.2026 09:49 Ответить
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Лєпота!
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18.06.2026 09:44 Ответить
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18.06.2026 09:49 Ответить
А Шнуров з групи "Ленінград" був пророком, коли співав пісню про те, як горить Москва!
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18.06.2026 09:45 Ответить
курва як гарно
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18.06.2026 09:47 Ответить
Морем плив червоний буй -
Чи то бочка, чи то ×уй.
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18.06.2026 09:50 Ответить
Не перша не остання.
Насолоджуйтесь, моральні уроди
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18.06.2026 09:51 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,И тлеет бывший избирком.Никто не выжил - все сгорели,Все Pussy, Путин и Собчак,И у стены кремлевской елиГорели клево, просто смак.
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18.06.2026 09:53 Ответить
масква па ком званят калакала ...
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18.06.2026 09:56 Ответить
А чьо нормальна така двіжуха .
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18.06.2026 09:54 Ответить
Треба дочекатися балістики на Москву. От це буде Feuer frei !
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18.06.2026 09:55 Ответить
Ми балістики не побачимо, ще сьогодні Путлера винесуть в перед ногами. Надіюсь.
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18.06.2026 10:26 Ответить
Подякуй зє за знищеня "балістики на москву".
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18.06.2026 10:51 Ответить
Чорний дим над москвою означає, що кацапи ще не дійшли згоди і нового пипу не обрано...
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18.06.2026 09:59 Ответить
От то она и есть..та самая ДВИЖУХА зато теперь не скучно ...
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18.06.2026 10:08 Ответить
Ключове "спостерігаючи з квартири"!!!
Бо вони ЗНАЮТЬ,що ЗСУ(біндери) НЕ бьють по цивільним!!!
А вирогидність приліту рукожопоі ППО рашистів вкрай низька,та не має значноі руйнівноі сили.
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18.06.2026 10:50 Ответить
Вогонь з труби..значить рознесло цех
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18.06.2026 11:03 Ответить
 
 