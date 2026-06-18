Россиянин едет за рулем и возмущается атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: „Какого х#я это все сюда долетает?". ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором один из московских автомобилистов запечатлел результаты очередной успешной атаки дальнобойных беспилотников непосредственно вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).
Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель, ехавший за рулем в непосредственной близости от зоны поражения, эмоционально и с использованием нецензурной лексики раскритиковал заверения властей о "надежной защите" Москвы.
"Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?" - говорит россиянин.
Внимание! Нецензурная лексика!
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