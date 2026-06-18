РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17322 посетителя онлайн
Новости Видео Беспилотники атаковали Москву
5 080 19

Россиянин едет за рулем и возмущается атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: „Какого х#я это все сюда долетает?". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором один из московских автомобилистов запечатлел результаты очередной успешной атаки дальнобойных беспилотников непосредственно вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель, ехавший за рулем в непосредственной близости от зоны поражения, эмоционально и с использованием нецензурной лексики раскритиковал заверения властей о "надежной защите" Москвы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?" - говорит россиянин.

Смотрите: россиянин из квартиры наблюдает за горящим резервуаром Московского НПЗ: "ЭПЭРЭСЭТЕ! Это какая-то из бочек, похоже! Глянь!". ВИДЕО

Внимание! Нецензурная лексика!

Смотрите также: Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5338) москва (3088) НПЗ (536) атака (1602)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
То не ми то Інопланетний флот атакував...
показать весь комментарий
18.06.2026 10:00 Ответить
+10
а ви лаптеногі думали , шо можете вбивати та грабувати українців за просто так ? Хробакі московські ,війна це те, про шо ви повині знати ...
показать весь комментарий
18.06.2026 10:02 Ответить
+10
показать весь комментарий
18.06.2026 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То не ми то Інопланетний флот атакував...
показать весь комментарий
18.06.2026 10:00 Ответить
путлєра запитай
показать весь комментарий
18.06.2026 10:00 Ответить
Ти )(ую моли бога що не попало в твоє авто .
показать весь комментарий
18.06.2026 10:01 Ответить
Сказав би в кінці - "Слава Україні!" і ролік би розлетівся на путінське "урья"....
показать весь комментарий
18.06.2026 10:02 Ответить
а ви лаптеногі думали , шо можете вбивати та грабувати українців за просто так ? Хробакі московські ,війна це те, про шо ви повині знати ...
показать весь комментарий
18.06.2026 10:02 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2026 10:03 Ответить
Всєх кацапов на парашу.
показать весь комментарий
18.06.2026 10:07 Ответить
та ні, це зйомки фільму Скажене *****.
показать весь комментарий
18.06.2026 10:04 Ответить
мацква мусить згоріти
показать весь комментарий
18.06.2026 10:05 Ответить
А як ***** казало,кацапчик? Патаму чта патаму.
показать весь комментарий
18.06.2026 10:05 Ответить
СВО идеть па плану
показать весь комментарий
18.06.2026 10:06 Ответить
Такого х..я шо в кремлі сидить.
показать весь комментарий
18.06.2026 10:06 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2026 10:07 Ответить
Кацапчик, а что тебе не нравится? Просто это был план такой.
показать весь комментарий
18.06.2026 10:10 Ответить
Та тому що всі дрони перехопити не може ні одна ппо світу, якщо їх сотня летить в одне місто, українці вже звикли, а ці думають, що якщо панцирі на дахах поставили, то це панацея, та ніфіга.
показать весь комментарий
18.06.2026 10:12 Ответить
Це Шнур накаркав своїм "https://www.youtube.com/watch?v=kp8PmgPW_AI Почём звонят колокола?"
показать весь комментарий
18.06.2026 10:49 Ответить
Правильніше: "По чем звонят колокола". По смерті недоімперії.
показать весь комментарий
18.06.2026 11:07 Ответить
Вопрос поставлен неправильно, надо спрашивать ,кому было скучно и зачем ***** движуха...
показать весь комментарий
18.06.2026 11:04 Ответить
Яка засмичена мова. Прохали ж не матюкатися.
показать весь комментарий
18.06.2026 11:06 Ответить
 
 