Чорне небо і десятки осередків вогню: ранкова панорама Московського НПЗ. ВIДЕО
Результати нічної атаки далекобійних безпілотників на Московський нафтопереробний завод (НПЗ) у районі Капотня виявилися значно масштабнішими, ніж стверджувала офіційна влада російської столиці. У мережі оприлюднили свіжі панорамні кадри підприємства, зняті на ранок після ударів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відеозаписі зафіксовано жахливу для російської інфраструктури картину: небо над південно-східною частиною Москви повністю затягнуте густим чорним димом, а на самій території заводу видно десятки окремих осередків відкритого вогню.
Топ коментарі
+20 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар18.06.2026 10:10 Відповісти Посилання
+17 Деніс Войцеховський
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+15 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар18.06.2026 10:16 Відповісти Посилання
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