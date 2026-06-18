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Новини Відео Безпілотники атакували Москву
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Чорне небо і десятки осередків вогню: ранкова панорама Московського НПЗ. ВIДЕО

Результати нічної атаки далекобійних безпілотників на Московський нафтопереробний завод (НПЗ) у районі Капотня виявилися значно масштабнішими, ніж стверджувала офіційна влада російської столиці. У мережі оприлюднили свіжі панорамні кадри підприємства, зняті на ранок після ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відеозаписі зафіксовано жахливу для російської інфраструктури картину: небо над південно-східною частиною Москви повністю затягнуте густим чорним димом, а на самій території заводу видно десятки окремих осередків відкритого вогню.

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безпілотник БпЛА (5993) москва (1341) НПЗ (1029)
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Топ коментарі
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18.06.2026 10:10 Відповісти
+17
Красівоє.
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18.06.2026 10:10 Відповісти
+15
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18.06.2026 10:16 Відповісти

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