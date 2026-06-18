Черное небо и десятки очагов огня: утренняя панорама Московского НПЗ. ВИДЕО

Результаты ночной атаки дальнобойных беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в районе Капотни оказались гораздо более масштабными, чем утверждали официальные власти российской столицы. В сети появились свежие панорамные кадры предприятия, снятые утром после ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной видеозаписи запечатлена ужасающая для российской инфраструктуры картина: небо над юго-восточной частью Москвы полностью затянуто густым черным дымом, а на самой территории завода видны десятки отдельных очагов открытого огня.

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