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Новости Видео Беспилотники атаковали Москву
5 147 38

Черное небо и десятки очагов огня: утренняя панорама Московского НПЗ. ВИДЕО

Результаты ночной атаки дальнобойных беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в районе Капотни оказались гораздо более масштабными, чем утверждали официальные власти российской столицы. В сети появились свежие панорамные кадры предприятия, снятые утром после ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной видеозаписи запечатлена ужасающая для российской инфраструктуры картина: небо над юго-восточной частью Москвы полностью затянуто густым черным дымом, а на самой территории завода видны десятки отдельных очагов открытого огня.

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Смотрите: Россиянин едет за рулем и возмущается атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Них#я себе, прямо над нашим домом беспилотник": украинский БпЛА "Лютый" пролетает над головой россиянина. ВИДЕО

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беспилотник (5338) москва (3088) НПЗ (536)
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Топ комментарии
+19
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18.06.2026 10:10 Ответить
+16
Красівоє.
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18.06.2026 10:10 Ответить
+15
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18.06.2026 10:16 Ответить
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18.06.2026 10:09 Ответить
Красівоє.
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18.06.2026 10:10 Ответить
Помста - страва холодна. Але солодка.
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18.06.2026 10:23 Ответить
Хіба це помста? Це ще не вона, солоденька! Вона ще тільки готується.
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18.06.2026 10:52 Ответить
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18.06.2026 10:10 Ответить
Как говорил Кутузов «что бы победить - нужно сжечь Москву» И кто говорит что сво идет не по плану, я говорю - традиция! (c)
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18.06.2026 10:23 Ответить
Они себе движуху наверное по другому представляли.
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18.06.2026 10:11 Ответить
Я так розумію що балістику ми не побачимо в дії, Путлер підпише капітуляцію або його попільничкою заб'ють.
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18.06.2026 10:13 Ответить
Sorry, табакеркою по іпанутій довбешці!
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18.06.2026 10:38 Ответить
Дешево, надійно і практично...
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18.06.2026 11:00 Ответить
Він не палить і поруч немає пепільничок. Його "свита" буде добивати чемоданом, куди воно постійно гадить.
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18.06.2026 11:03 Ответить
Єдина реакція ********** буде- рейди,арешти та запроторення до буцегарні кацапчиків,які все це знімали.
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18.06.2026 10:16 Ответить
"...Как упоительны в России вечера...".
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18.06.2026 10:16 Ответить
тепер ранки
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18.06.2026 10:33 Ответить
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18.06.2026 10:16 Ответить
"Тьма ... накрыла ненавидимый прокуратором город."
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18.06.2026 10:54 Ответить
А хто це зробив? Там же живуть самі православні..., правда терористи.
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18.06.2026 11:04 Ответить
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18.06.2026 10:17 Ответить
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18.06.2026 10:18 Ответить
Доброго ранку, Масквабад.
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18.06.2026 10:20 Ответить
https://t.me/voynareal/138461 🚀Просто зараз крилаті ракети (!) «Барс» атакують Москву - а президент Зеленський повідомляє про блискучу далекобійну відповідь Москві на російські удари по наших містах і громадах
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18.06.2026 10:21 Ответить
Ключові характеристики

Дальність польоту: 700-800 км
Бойова частина: близько 50-100 кг
Двигун: малогабаритний турбореактивний
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18.06.2026 10:23 Ответить
Не дуріть людям голову. Той, про кого Ви так пишите, може відправити тільки "двушку" на москву. А палять НПЗ та іншу структуру, що працює неа війну наші Збройні Сили України і СБУ тим, чим є - дронами. А могло бути по-іншому, коли б з 2019 року не закривали ракетні програми, а виробляли по тих проектах що вже були і конструювали нові.
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18.06.2026 11:08 Ответить
,, Чорний квадрат" МАДЯРА .
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18.06.2026 10:23 Ответить
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18.06.2026 10:55 Ответить
чорний дощ над маасквою, буде?
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18.06.2026 10:26 Ответить
масКВА завелика, НПЗ один... ХЗ. Навіть і не обов'язково щоб він був. Хоча звичайно ж -- було б добре.
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18.06.2026 10:57 Ответить
пекельні борошна
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18.06.2026 10:27 Ответить
красівоє )
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18.06.2026 10:40 Ответить
Я хочу про екологію...
Ну там деревця низенькі, річки міленьки небо вщент загазоване,-ні тобі мокаля повісити чи кацапа втопити, та ще й оркостан сонечка лишають табензик в дупу заправляють. От лихо, лишенько..
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18.06.2026 10:43 Ответить
https://t.me/voynareal/138470 НЛО атакує чи у путіна фляга відвалилась: в мережі вже вірусяться десятки українських мемів після успішних прильотів по москві - нам тільки привід дайте
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18.06.2026 10:45 Ответить
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18.06.2026 10:45 Ответить
Кацап прийшов до нас,
Вбивати й катувати.
Але настав той час,
Він буде вигрібати...
Це помста на віки,
Кацапа будем бити
Відплати падло жди,
Готові тобі мстити
Не тільки в болотах
По всьому світу будуть
Наводити вам жах
Війну цю не забудуть!
18.06.2026
Анатолій Березенський
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18.06.2026 10:56 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/VnUTsdlStZo Москва в диму! Горять НПЗ та ТЦ "Садовод"
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18.06.2026 11:01 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=GpPyRaSeWR8 МОСКОВСКАЯ ГОЙДА! ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ДВИЖУХИ НА БОЛОТАХ
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18.06.2026 11:05 Ответить
Это ЗСУ просто перенесли панораму из Крыма в Моцкву
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18.06.2026 11:07 Ответить
 
 