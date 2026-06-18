Черное небо и десятки очагов огня: утренняя панорама Московского НПЗ. ВИДЕО
Результаты ночной атаки дальнобойных беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в районе Капотни оказались гораздо более масштабными, чем утверждали официальные власти российской столицы. В сети появились свежие панорамные кадры предприятия, снятые утром после ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной видеозаписи запечатлена ужасающая для российской инфраструктуры картина: небо над юго-восточной частью Москвы полностью затянуто густым черным дымом, а на самой территории завода видны десятки отдельных очагов открытого огня.
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+19 Максім ХОЙ #398010
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+15 Vitaliy Mauler #573781
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Дальність польоту: 700-800 км
Бойова частина: близько 50-100 кг
Двигун: малогабаритний турбореактивний
Ну там деревця низенькі, річки міленьки небо вщент загазоване,-ні тобі мокаля повісити чи кацапа втопити, та ще й оркостан сонечка лишають табензик в дупу заправляють. От лихо, лишенько..
Вбивати й катувати.
Але настав той час,
Він буде вигрібати...
Це помста на віки,
Кацапа будем бити
Відплати падло жди,
Готові тобі мстити
Не тільки в болотах
По всьому світу будуть
Наводити вам жах
Війну цю не забудуть!
18.06.2026
Анатолій Березенський