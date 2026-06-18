Второй раз за неделю: на Московском НПЗ - как минимум четыре крупных очага возгорания, - СБУ
Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"На НПЗ фиксируются как минимум четыре крупных очага возгорания. Поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов Москвы", - говорится в сообщении.
Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива.
После предыдущей атаки СБУ и Сил обороны 16 июня этого года завод уже временно останавливал работу.
"Повторные удары по Московскому НПЗ свидетельствуют о том, что украинские беспилотники могут систематически поражать важнейшие стратегические объекты врага в самом сердце РФ. Каждая такая атака заставляет Россию тратить дополнительные ресурсы на ремонт, усиление противовоздушной обороны и перестройку логистики. СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации, которые истощают экономический потенциал агрессора и повышают для России цену войны", - подчеркнули в СБУ.
Что известно об атакованном заводе?
Московский НПЗ расположен в 15 километрах от Кремля. Предприятие является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Оно обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.
- Владелец - "Газпромнафта".
- Мощность переработки - около 11–12 млн тонн нефти в год.
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Надіюся його вже витягнули з бункера та на останні гроші купили соляри і везуть підписувати "мирний договір"