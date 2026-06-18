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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Второй раз за неделю: на Московском НПЗ - как минимум четыре крупных очага возгорания, - СБУ

Дроны СБУ атаковали Московский НПЗ

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"На НПЗ фиксируются как минимум четыре крупных очага возгорания. Поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов Москвы", - говорится в сообщении.

Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива.

После предыдущей атаки СБУ и Сил обороны 16 июня этого года завод уже временно останавливал работу.

"Повторные удары по Московскому НПЗ свидетельствуют о том, что украинские беспилотники могут систематически поражать важнейшие стратегические объекты врага в самом сердце РФ. Каждая такая атака заставляет Россию тратить дополнительные ресурсы на ремонт, усиление противовоздушной обороны и перестройку логистики. СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации, которые истощают экономический потенциал агрессора и повышают для России цену войны", - подчеркнули в СБУ.

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Что известно об атакованном заводе?

Московский НПЗ расположен в 15 километрах от Кремля. Предприятие является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Оно обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

  • Владелец - "Газпромнафта".
  • Мощность переработки - около 11–12 млн тонн нефти в год.

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Автор: 

москва (3088) НПЗ (536) СБУ (20780)
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Топ комментарии
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18.06.2026 10:41 Ответить
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18.06.2026 10:44 Ответить
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18.06.2026 10:51 Ответить
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18.06.2026 10:41 Ответить
"Дракаріс!" 😂
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18.06.2026 10:47 Ответить
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18.06.2026 10:44 Ответить
Кацапи восхіщены роботою
наших захисників!
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18.06.2026 10:44 Ответить
Де зараз Путін?
Надіюся його вже витягнули з бункера та на останні гроші купили соляри і везуть підписувати "мирний договір"
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18.06.2026 10:45 Ответить
Ні,у нього терміновий закреп дупи,шукають проносне, щільність чумаданів особисто на медвєдєвє,йому пох,чим закусювати...
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18.06.2026 10:59 Ответить
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18.06.2026 10:51 Ответить
https://t.me/c/1213857563/69742 Тут гарнюнє відео
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18.06.2026 10:52 Ответить
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18.06.2026 10:55 Ответить
ніщо так не підіймає настрій з ранку, як відео палаючої московії!!!!
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18.06.2026 11:03 Ответить
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18.06.2026 11:04 Ответить
Выпускайте ***** пусть расскажет про ДВИЖУХУ...
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18.06.2026 11:10 Ответить
 
 