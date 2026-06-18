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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сибига обратился к москвичам: спрашивайте Путина о войне

Пожар в Московской области

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что нынешние события в РФ являются следствием войны против Украины, развязанной Кремлем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.

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Сибига отметил, что один из самых популярных вопросов, который сегодня утром задают москвичи: "Что происходит?"

"Я могу ответить. Ваша страна начала агрессивную войну против нашей. На протяжении многих лет она убивает наших людей. Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите у Путина, когда он планирует это прекратить", — написал министр.

Что этому предшествовало?

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива.

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Автор: 

москва (3088) путин владимир (32612) Сибига Андрей (992) Удары по РФ (1037)
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Топ комментарии
+12
Нема чого звертатись до підарів. Вони нічого не зрозуміють.
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18.06.2026 11:30 Ответить
+11
Горит и показывает мацква.
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18.06.2026 11:42 Ответить
+9
Он Москвы до Туапсе вам сожгли все НПЗ!
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18.06.2026 11:31 Ответить

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