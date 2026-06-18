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Сибига обратился к москвичам: спрашивайте Путина о войне
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что нынешние события в РФ являются следствием войны против Украины, развязанной Кремлем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.
Сибига отметил, что один из самых популярных вопросов, который сегодня утром задают москвичи: "Что происходит?"
"Я могу ответить. Ваша страна начала агрессивную войну против нашей. На протяжении многих лет она убивает наших людей. Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите у Путина, когда он планирует это прекратить", — написал министр.
Что этому предшествовало?
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
- Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива.
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+12 Андрій
показать весь комментарий18.06.2026 11:30 Ответить Ссылка
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+9 Павел Орехов #618056
показать весь комментарий18.06.2026 11:31 Ответить Ссылка
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