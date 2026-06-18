Сибига обратился к москвичам: спрашивайте Путина о войне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что нынешние события в РФ являются следствием войны против Украины, развязанной Кремлем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сибига отметил, что один из самых популярных вопросов, который сегодня утром задают москвичи: "Что происходит?"

"Я могу ответить. Ваша страна начала агрессивную войну против нашей. На протяжении многих лет она убивает наших людей. Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите у Путина, когда он планирует это прекратить", — написал министр.

Что этому предшествовало?

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара по резервуару на Московском НПЗ: взрывом сорвало люк. ВИДЕО