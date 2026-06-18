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НПЗ снимает шляпы: украинцы шутят в соцсетях после ракетных ударов по Москве. ВИДЕО+ФОТО
Цензор.НЕТ собрал самые яркие шутки украинцев о не менее ярких ударах Сил обороны по российской столице.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк
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+11 Перехватчик
показать весь комментарий18.06.2026 13:22 Ответить Ссылка
+9 Randall Flag #387882
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+6 Яр Холодний
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