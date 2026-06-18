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НПЗ снимает шляпы: украинцы шутят в соцсетях после ракетных ударов по Москве. ВИДЕО+ФОТО

Цензор.НЕТ собрал самые яркие шутки украинцев о не менее ярких ударах Сил обороны по российской столице.

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Реакция украинцев на удары по Москве: без шуток не обошлось
Реакция украинцев на удары по Москве: без шуток не обошлось
Реакция украинцев на удары по Москве: без шуток не обошлось

Читайте: Зеленский об ударе по РФ: Ваша Москва будет гореть, если будут наноситься удары по Украине

Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк

Смотрите: Россиянин из квартиры наблюдает за горящим резервуаром Московского НПЗ: "Эпэрэсэтэ! Это какая-то из бочек, похоже! Глянь!". ВИДЕО

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москва (3088) НПЗ (536) россия (97949) шутка (47)
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Топ комментарии
+11
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18.06.2026 13:22 Ответить
+9
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18.06.2026 13:22 Ответить
+6
Це точно... При Порошенку ми-б, зустріли кацапів на Перекопі та Чонгарі, і не було-б Бучі та блокади Чернігова...
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18.06.2026 13:41 Ответить

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