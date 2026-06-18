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Новини Фото Удари по РФ
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НПЗ знімає капелюха: Українці жартують у соцмережах після прильотів по Москві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ зібрав найяскравіші жарти українців про не менш яскраві удари Сил оборони по російській столиці.

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Реакція українців на удари по Москві: без жартів не обійшлося
Реакція українців на удари по Москві: без жартів не обійшлося
Реакція українців на удари по Москві: без жартів не обійшлося

Читайте: Зеленський про удар по РФ: Ваша Москва палатиме, якщо будуть удари по Україні

Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк

Дивіться: Росіянин із квартири спостерігає за палаючим резервуаром Московського НПЗ: "Епэрэсэтэ! Это какая-то из бочек по ходу! Глянь!". ВIДЕО

Автор: 

москва (1341) НПЗ (1029) росія (70484) жарт (21)
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Топ коментарі
+13
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18.06.2026 13:22 Відповісти
+11
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18.06.2026 13:22 Відповісти
+8
Це точно... При Порошенку ми-б, зустріли кацапів на Перекопі та Чонгарі, і не було-б Бучі та блокади Чернігова...
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18.06.2026 13:41 Відповісти

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