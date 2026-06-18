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НПЗ знімає капелюха: Українці жартують у соцмережах після прильотів по Москві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Цензор.НЕТ зібрав найяскравіші жарти українців про не менш яскраві удари Сил оборони по російській столиці.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк
Топ коментарі
+13 Перехватчик
показати весь коментар18.06.2026 13:22 Відповісти Посилання
+11 Randall Flag #387882
показати весь коментар18.06.2026 13:22 Відповісти Посилання
+8 Яр Холодний
показати весь коментар18.06.2026 13:41 Відповісти Посилання
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