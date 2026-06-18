Все, що відомо про атаку на Москву: "СВО идет не по плану"

Ранок починається не з кави. Вдруге за тиждень це стало реальністю для жителів столиці країни-окупанта.

18 червня, близько 4 години ранку у соцмережах почали повідомляти про вибухи у Москві. Мер Собянін звітував про збиття десятків БпЛА, що летіли на столицю РФ. Та найцікавіше починалося зі сходом сонця.

Жителі російської столиці почали повідомляти у соцмережах про густий дим, що оповив небо над Москвою.





Московський НПЗ

За два дні до цього, 16 червня, НПЗ на південному сході Москви в районі Капотня вже відвідували українські безпілотники, що призвело до його зупинки.

18 червня Сили оборони вирішили закріпити успіх та показати, що фрази Путіна "СВО идет по плану" та "Работайте, братья" нічого не варті, а війна дедалі частіше приходитиме до столиці РФ.

Під повідомлення російського Міноборони про знищення десятків БпЛА, що летіли на Москву, жителі фіксували прольоти цілей та успішні удари дронів по нафтопереробному заводу.

Напевно, найвидовищнішими стали кадри зриву люка на одному із резевуарів нафтового об'єкту.

У чотирьох московських аеропортах запровадили план "Ковер". Загалом, за даними російських ЗМІ, на столичних летовищах скасували понад 500 рейсів через атаку БпЛА.

Пізніше президент Зеленський підтвердив, що НПЗ у Москві перебував під далекобійними санкціями України.

Наслідки ударів

Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив атаку Московського НПЗ, що на рік може переробляти понад 12 млн тонн нафти.

"Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк", - поінформували там.

Масштаби ураження стратегічних об'єктів у РФ вийшли на новий технологічний рівень.

Жителі Москви зафіксували на відео проліт крилатої ракети безпосередньо над житловими кварталами на околиці міста.

На опублікованому записі чітко чути характерний гучний звук роботи реактивного двигуна та видно силует ракети.

Як реагують українці?

Українці, які щодня потерпають від російських обстрілів, не змогли залишитися осторонь "вибухових" новин та яскраво реагували на удари по російській столиці.







Реакція жителів Москви

У соцмережах росіяни скаржилися на те, що не отримували SMS-сповіщень про атаку. Також не чули й сигналу повітряної тривоги.







Також у Москві та області скаржилися на "нафтовий дощ", який вже раніше відчували на собі жителі Туапсе після українських ударів.











Водночас у Мінекології Підмосков'я заявили, що ніякого "нафтового дощу" на території області не випадало.

"У Балашисі люди помічали осідання продуктів горіння у вигляді сажі, так само як утворюється в печі або багатті", - додали там.

Реакція влади РФ

В момент атаки Путін посміхався та брав участь у форумі Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Водночас помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що наратив про те, що Україна досягає успіхів у війні, не відповідає дійсності.

Першим на удари по Москві відреагував глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Росія завдаватиме регулярних масованих ударів по об'єктах ЗСУ у відповідь на теракти Києва, поставлене Путіним завдання виконується", - сказав він.

У Міноборони РФ выдзвытували про "рекордні" 992 нібито збиті українські БпЛА за добу.

Російські телеканали також неохоче коментують удари по Москві.

Так, на "Первом канале" темі присвятили 40 секунд, на "России 1" – 36 секунд, а найдовший сюжет вийшов на НТВ і тривав 1 хвилину 19 секунд.

Ймовірно, атака по Москві буде не останньою. Принаймні, якщо Росія продовжуватиме удари по Україні.

"Ми не хочемо цієї війни, і ніколи не хотіли. Всі це знають, партнери це знають. Точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо палатиме Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз наголошуємо: час закінчити агресію, час закінчити цю війну", - сказав президент Зеленський.