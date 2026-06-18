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Понад 500 рейсів скасували в аеропортах Москви сьогодні через атаку БпЛА

Атака БпЛА на Москву: пів тисячі рейсів скасували в аеропортах

В аеропортах московського авіавузла було затримано та скасовано 527 рейсів.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Найскладніша ситуація — у Шереметьєво, там скасували щонайменше 50 рейсів на виліт (затримали 71). 60 рейсів скасовано та 76 затримано на приліт.

У Внуково було скасовано 24 рейси, які мали вилетіти з аеропорту, і ще 56 затримано. Прилетіти до Внуково не змогли 94 літаки (17 скасували, 77 затримали).

З Домодєдово не змогли вилетіти 25 рейсів (9 скасовано, 16 затримано). На приліт скасували 10 рейсів та ще 56 літаків затримали.

У Жуковському затримано щонайменше чотири рейси на виліт і один скасовано на приліт.

Росавіація об 11:24 заявила про зняття обмежень у Внуково, раніше їх скасували у Шереметьєво. Домодєдово та Жуковський приймають та відправляють рейси за погодженням.

Читайте: Зеленський про удар по РФ: Ваша Москва палатиме, якщо будуть удари по Україні

Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк

Також читайте: Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий"

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