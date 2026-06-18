Более 500 рейсов отменены сегодня в аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА

В аэропортах московского авиаузла было задержано и отменено 527 рейсов.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

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Самая сложная ситуация - в Шереметьево, там отменили не менее 50 вылетающих рейсов (задержали 71). 60 рейсов отменены и 76 задержаны при прилете.

Во Внуково было отменено 24 рейса, которые должны были вылететь из аэропорта, и еще 56 задержано. Прилететь во Внуково не смогли 94 самолета (17 отменено, 77 задержано).

Из Домодедово не смогли вылететь 25 рейсов (9 отменено, 16 задержано). На прилет отменили 10 рейсов и еще 56 самолетов задержали.

В Жуковском задержаны как минимум четыре рейса на вылет и один рейс на прилет отменен.

Росавиация в 11:24 заявила о снятии ограничений во Внуково, ранее их отменили в Шереметьево. Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк

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