Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий"
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) прокомментировал атаку Сил обороны на Москву и Московскую область.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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"Скрепы скрипят. "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!" — отметил командующий СБС.
По словам Бровди, Кремль осознает — неприкосновенных или недосягаемых зон становится все меньше.
"Рецепт борща от Волелюбного Украинского Птаха: жестокий, но прагматичный скрининг и деструкция вражеской инфраструктуры ТЭК и ВПК как источников финансирования и обеспечения войны против Неньки, уничтожение ПВО, утилизация живой силы противника.
И да, до 14–18 сентября, казалось бы, успеть закрепить результат, учитывая историю: 1812 против 2026, когда Москва горела и когда вновь будет закреплять власть выборами. ПРИ АБСОЛЮТНОМ МОРАЛЬНОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ Украины над варварами", — добавил он.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк
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Затихает Москва, стали чорными дали
Ярче блещут огни НПЗ.
День прошел, скоро ночь.
Вы наверное от дронов устали
Дарагие маи масквичи?
Набярайтесь терпения мы ведь еще и не начинали,
Дарагия маи масквичи.