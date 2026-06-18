Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий"

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) прокомментировал атаку Сил обороны на Москву и Московскую область.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Скрепы скрипят. "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!" — отметил командующий СБС.

По словам Бровди, Кремль осознает — неприкосновенных или недосягаемых зон становится все меньше.

"Рецепт борща от Волелюбного Украинского Птаха: жестокий, но прагматичный скрининг и деструкция вражеской инфраструктуры ТЭК и ВПК как источников финансирования и обеспечения войны против Неньки, уничтожение ПВО, утилизация живой силы противника.

И да, до 14–18 сентября, казалось бы, успеть закрепить результат, учитывая историю: 1812 против 2026, когда Москва горела и когда вновь будет закреплять власть выборами. ПРИ АБСОЛЮТНОМ МОРАЛЬНОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ Украины над варварами", — добавил он.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк

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