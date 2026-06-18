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Новости Удар по НПЗ в Москве
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Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий"

Командующий СБС Мадяр прокомментировал удар по Москве 18 июня

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) прокомментировал атаку Сил обороны на Москву и Московскую область. 

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Скрепы скрипят. "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!" — отметил командующий СБС.

По словам Бровди, Кремль осознает — неприкосновенных или недосягаемых зон становится все меньше.

"Рецепт борща от Волелюбного Украинского Птаха: жестокий, но прагматичный скрининг и деструкция вражеской инфраструктуры ТЭК и ВПК как источников финансирования и обеспечения войны против Неньки, уничтожение ПВО, утилизация живой силы противника.

И да, до 14–18 сентября, казалось бы, успеть закрепить результат, учитывая историю: 1812 против 2026, когда Москва горела и когда вновь будет закреплять власть выборами. ПРИ АБСОЛЮТНОМ МОРАЛЬНОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ Украины над варварами", — добавил он.

Смотрите: Испуганные москвичи разбегаются в разные стороны, увидев украинский беспилотник и работу ПВО Москвы. ВИДЕО

Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Москвы бурно реагирует на атаку БПЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВИДЕО

Автор: 

москва (3088) НПЗ (536) Бровди Роберт Мадяр (136)
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Топ комментарии
+14
Бунту на москогвії не буде, хіба що придушать і виволочуть з бункера "царя-моль". Познущаються нам трупом, обіsцють його і спихнуть всю війну на нього.
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18.06.2026 11:16 Ответить
+11
Щоб настав бунт, бити треба по спиртзаводах.
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18.06.2026 11:21 Ответить
+6
СТАРІ ПЕСНІ ШОДО ГОЛОВНОГО.

Затихает Москва, стали чорными дали

Ярче блещут огни НПЗ.
День прошел, скоро ночь.
Вы наверное от дронов устали
Дарагие маи масквичи?
Набярайтесь терпения мы ведь еще и не начинали,
Дарагия маи масквичи.
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18.06.2026 11:30 Ответить

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