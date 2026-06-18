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Новини Удар по НПЗ в Москві
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Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий"

Командувач СБС Мадяр прокоментував удар по Москві 18 червня

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) прокоментував атаку Сил оборони на Москву та область. 

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Скрєпи скриплять. "Войско взбунтовалось! Говорят, царь- ненастоящий!" - зазначив командувач СБС.

За словами Бровді, Кремль усвідомлює - недоторканих чи недосяжних зон меншає.

"Рецепт борщу від Волелюбного Українського Птаха: лютий, але прагматичний скринінг та деструкція ворожої інфраструктури ПЕК та ВПК, як джерела фінансування та забезпечення війни проти Неньки, винос ППО, утилізація живої сили противника.

І так, до 14-18 вересня здалося б встигнути закріпити результат з огляду на історію: 1812 vs 2026, коли Москва палала і коли знов закріплятиме владу виборами. ЗА АБСОЛЮТНОЇ МОРАЛЬНОЇ ПЕРЕВАГИ України над варварами", - додав він.

Дивіться: Перелякані москвичі кидаються урізнобіч, уздрівши український безпілотник та побачивши роботу ППО Москви. ВIДЕО

Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителька Москви бурхливо реагує на атаку БпЛА: "Это пизд#ц! Черное небо! Когда это прекратится?". ВIДЕО

Автор: 

москва (1341) НПЗ (1029) Бровді Роберт Мадяр (137)
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Топ коментарі
+16
Бунту на москогвії не буде, хіба що придушать і виволочуть з бункера "царя-моль". Познущаються нам трупом, обіsцють його і спихнуть всю війну на нього.
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18.06.2026 11:16 Відповісти
+12
Щоб настав бунт, бити треба по спиртзаводах.
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18.06.2026 11:21 Відповісти
+8
СТАРІ ПЕСНІ ШОДО ГОЛОВНОГО.

Затихает Москва, стали чорными дали

Ярче блещут огни НПЗ.
День прошел, скоро ночь.
Вы наверное от дронов устали
Дарагие маи масквичи?
Набярайтесь терпения мы ведь еще и не начинали,
Дарагия маи масквичи.
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18.06.2026 11:30 Відповісти

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