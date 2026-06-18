Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий"
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) прокоментував атаку Сил оборони на Москву та область.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Скрєпи скриплять. "Войско взбунтовалось! Говорят, царь- ненастоящий!" - зазначив командувач СБС.
За словами Бровді, Кремль усвідомлює - недоторканих чи недосяжних зон меншає.
"Рецепт борщу від Волелюбного Українського Птаха: лютий, але прагматичний скринінг та деструкція ворожої інфраструктури ПЕК та ВПК, як джерела фінансування та забезпечення війни проти Неньки, винос ППО, утилізація живої сили противника.
І так, до 14-18 вересня здалося б встигнути закріпити результат з огляду на історію: 1812 vs 2026, коли Москва палала і коли знов закріплятиме владу виборами. ЗА АБСОЛЮТНОЇ МОРАЛЬНОЇ ПЕРЕВАГИ України над варварами", - додав він.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк
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Ярче блещут огни НПЗ.
День прошел, скоро ночь.
Вы наверное от дронов устали
Дарагие маи масквичи?
Набярайтесь терпения мы ведь еще и не начинали,
Дарагия маи масквичи.