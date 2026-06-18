6 876 39
"Нефтяной дождь" прошел в подмосковной Балашихе после атаки БПЛА на НПЗ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В подмосковной Балашихе жители сообщили о "нефтяном дожде" после атаки БПЛА на НПЗ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В соцсетях россияне публикуют видео и фото, на которых после дождя автомобили и дома покрыты тёмными пятнами.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк
Топ комментарии
+26 Вася Петров #571776
показать весь комментарий18.06.2026 14:31 Ответить Ссылка
+12 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий18.06.2026 14:28 Ответить Ссылка
+12 Олег Шафрай #620814
показать весь комментарий18.06.2026 14:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль