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Новости Удар по НПЗ в Москве
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"Нефтяной дождь" прошел в подмосковной Балашихе после атаки БПЛА на НПЗ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В подмосковной Балашихе жители сообщили о "нефтяном дожде" после атаки БПЛА на НПЗ. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В соцсетях россияне публикуют видео и фото, на которых после дождя автомобили и дома покрыты тёмными пятнами.

Черный дождь пошел в Подмосковье'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Черный дождь пошел в Подмосковье'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Черный дождь пошел в Подмосковье'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Черный дождь пошел в Подмосковье'ї після ударів БпЛА по НПЗ
Черный дождь пошел в Подмосковье'ї після ударів БпЛА по НПЗ

Читайте: Более 500 рейсов отменены сегодня в аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА

Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк

Читайте также: Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий"

Автор: 

москва (3088) НПЗ (536) россия (97949)
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Топ комментарии
+26
Каждый гражданин РФ имеет право на часть полезных ископаемых.
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18.06.2026 14:31 Ответить
+12
пуйло сказав хохлам - "работайте братья" ось вони і наробили кацапам біди
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18.06.2026 14:28 Ответить
+12
От оно вам надо было эта война?
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18.06.2026 14:30 Ответить

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