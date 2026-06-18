Генерал РФ Картаполов про атаку України на Москву: "То, что беспилотник долетает так глубоко, – это даже хорошо". ВIДЕО
У російській Держдумі, коментуючи успішну атаку українських безпілотників на Москву 18 червня, закликали росіян не панікувати через пропущені удари, оскільки "це навіть добре" й Росія буцімто має "найкращу у світі ППО".
Про це заявив голова Комітету Державної Думи РФ з питань оборони Андрій Картаполов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мрії про "найкраще ППО"
Російський генерал спробував переконати внутрішню аудиторію, що палаюча інфраструктура в глибокому тилу РФ — це нібито частина корисного процесу військового навчання.
"Я з відповідальністю заявляю: у нас найкраща у світі ППО, і найкраща у нашій країні — такої немає взагалі ні в кого, її сьогодні немає. А те, що інколи якийсь безпілотник долітає кудись досить глибоко, це, з одного боку, навіть добре, бо ми набуваємо досвіду відбиття масових нальотів", - каже Картаполов.
Зазначимо, що заява Картаполова пролунала майже синхронно з погрозами очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який цього ж дня заявив, що Росія продовжуватиме масовані ракетні удари по українських містах саме через "вибухові інциденти" у Москві.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
- Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.
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