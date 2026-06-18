Генерал РФ Картаполов про атаку України на Москву: "То, что беспилотник долетает так глубоко, – это даже хорошо". ВIДЕО

У російській Держдумі, коментуючи успішну атаку українських безпілотників на Москву 18 червня, закликали росіян не панікувати через пропущені удари, оскільки "це навіть добре" й Росія буцімто має "найкращу у світі ППО".

Про це заявив голова Комітету Державної Думи РФ з питань оборони Андрій Картаполов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мрії про "найкраще ППО"

Російський генерал спробував переконати внутрішню аудиторію, що палаюча інфраструктура в глибокому тилу РФ — це нібито частина корисного процесу військового навчання.

"Я з відповідальністю заявляю: у нас найкраща у світі ППО, і найкраща у нашій країні — такої немає взагалі ні в кого, її сьогодні немає. А те, що інколи якийсь безпілотник долітає кудись досить глибоко, це, з одного боку, навіть добре, бо ми набуваємо досвіду відбиття масових нальотів", - каже Картаполов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство США попередило своїх громадян у Росії про загрози через атаки дронів

Зазначимо, що заява Картаполова пролунала майже синхронно з погрозами очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який цього ж дня заявив, що Росія продовжуватиме масовані ракетні удари по українських містах саме через "вибухові інциденти" у Москві.

Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, що відомо про атаку на Москву: "СВО идет не по плану"