Генерал РФ Картаполов об атаке Украины на Москву: "То, что беспилотник долетает так глубоко, – это даже хорошо". ВИДЕО

В российской Госдуме, комментируя успешную атаку украинских беспилотников на Москву 18 июня, призвали россиян не паниковать из-за пропущенных ударов, поскольку "это даже хорошо" и у России якобы "лучшая в мире ПВО".

Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мечты о "лучшей ПВО"

Российский генерал попытался убедить внутреннюю аудиторию, что горящая инфраструктура в глубоком тылу РФ — это якобы часть полезного процесса военных учений.

"Я с полной ответственностью заявляю: у нас лучшая в мире ПВО, и лучшая в нашей стране — такой нет вообще ни у кого, её сегодня нет. А то, что иногда какой-то беспилотник долетает куда-то довольно глубоко, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы приобретаем опыт отражения массовых налетов", — говорит Картаполов.

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Отметим, что заявление Картаполова прозвучало почти синхронно с угрозами главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в тот же день заявил, что Россия будет продолжать массированные ракетные удары по украинским городам именно из-за "взрывных инцидентов" в Москве.

Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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