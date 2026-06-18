Лавров угрожает массированными ударами по Украине из-за атаки дронов ВСУ на Москву
В России пригрозили Украине новыми массированными ударами по "объектам ВСУ" в ответ на атаку на Москву в ночь на 18 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова цитируют российские СМИ.
Угрозы Кремля
Отвечая на вопрос об атаке беспилотников на Москву, Лавров заявил, что "одних слов" в отношении Украины уже недостаточно. Он утверждает, что "задача" по новым массированным атакам на Украину "выполняется".
"Неслучайно президент [Путин — ред.] объявил некоторое время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь наносить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут выполнять", — заявил глава российского МИД.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
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