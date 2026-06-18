Лавров угрожает массированными ударами по Украине из-за атаки дронов ВСУ на Москву

В России пригрозили Украине новыми массированными ударами по "объектам ВСУ" в ответ на атаку на Москву в ночь на 18 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова цитируют российские СМИ.

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Угрозы Кремля

Отвечая на вопрос об атаке беспилотников на Москву, Лавров заявил, что "одних слов" в отношении Украины уже недостаточно. Он утверждает, что "задача" по новым массированным атакам на Украину "выполняется".

"Неслучайно президент [Путин — ред.] объявил некоторое время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь наносить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут выполнять", — заявил глава российского МИД.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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