Путин расценил письмо Зеленского как признак того, что переговоры Украине не нужны, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского диктатору РФ Путину "разослали по всему миру", а потому Киев к переговорам не готов.

Об этом Лавров заявил во время пресс-конференции, цитирует "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

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Критика письма

В МИД РФ вновь заявили о якобы неготовности Украины к переговорам с РФ, а письмо назвали нарушающим нормы этикета.

"Что касается вероятности возобновления переговоров с Украиной - президент Путин на Петербургском международном экономическом форуме подробно высказался на эту тему. В частности, с учетом опубликованного письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, пожалуй, вежливые люди не поступают, и президент оценил это письмо скорее как признак того, что переговоры Украине не нужны. Мы к переговорам готовы - к переговорам честным, без мошенничества", - сказал Лавров.

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Письмо Зеленского Путину

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".

Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

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