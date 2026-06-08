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Новости Заявления Лаврова об Украине Письмо Зеленского Путину
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Путин расценил письмо Зеленского как признак того, что переговоры Украине не нужны, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского диктатору РФ Путину "разослали по всему миру", а потому Киев к переговорам не готов.

Об этом Лавров заявил во время пресс-конференции, цитирует "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

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Критика письма

В МИД РФ вновь заявили о якобы неготовности Украины к переговорам с РФ, а письмо назвали нарушающим нормы этикета.

"Что касается вероятности возобновления переговоров с Украиной - президент Путин на Петербургском международном экономическом форуме подробно высказался на эту тему. В частности, с учетом опубликованного письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, пожалуй, вежливые люди не поступают, и президент оценил это письмо скорее как признак того, что переговоры Украине не нужны. Мы к переговорам готовы - к переговорам честным, без мошенничества", - сказал Лавров.

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Письмо Зеленского Путину

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
  • Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • Впоследствии издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал "слабым" ответ Путина на письмо: Россия не хочет заканчивать войну

Автор: 

Зеленский Владимир (24435) Лавров Сергей (2404) путин владимир (32580) россия (97838) письмо (222)
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Топ комментарии
+8
странная логика у армянского коня
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08.06.2026 16:52 Ответить
+8
А кацапи готові до переговорів - холуй путінський
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08.06.2026 16:53 Ответить
+5
Норми етикету? Та ти коняка їбана разом з ****** етикет собі в сраку запхали разом зі всіма кацапами що живуть в вашому таборі і за його межами.
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08.06.2026 16:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
странная логика у армянского коня
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08.06.2026 16:52 Ответить
Переговори не потрібні лише тоді,коли ти виграєш.Так що логіка тут є...
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08.06.2026 17:10 Ответить
А вони виграють? А де і в чому? Фронт став практично.
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08.06.2026 17:40 Ответить
Убога та нікчемна, остання смердюча части кривавої совдепії, здихає на території московитів!! Варлаам Шаламов, це пророче передбачив у своїх «Колимських расказах»!!
ПО РОМАНУ ВАРЛААМА ШАЛАМОВА ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА!
https://www.youtube.com/watch?v=8y3W7YdGAVU
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08.06.2026 18:14 Ответить
А кацапи готові до переговорів - холуй путінський
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08.06.2026 16:53 Ответить
Дебіл ***... Неможливо змішувати білий порошок з лайном ху...ла. Хай бере приклад з піськова, той таку же херню несе, но на порошок грошей не витрачає
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08.06.2026 16:55 Ответить
Значить пора розпилити газ vx в метро мацкви.
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08.06.2026 16:56 Ответить
Норми етикету? Та ти коняка їбана разом з ****** етикет собі в сраку запхали разом зі всіма кацапами що живуть в вашому таборі і за його межами.
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08.06.2026 16:56 Ответить
Так Україні це і потрібно було, кляча ти доходна... Тепер ботоксне )(уйло ще раз показало усьому Світу у кому основна проблема припинення війни. Тепер навіть його дружбан рудий американський клоун нічим допомогти йому не зможе🤗
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08.06.2026 16:57 Ответить
Обом переговори не потрібні. І не тільки їм
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08.06.2026 16:59 Ответить
На те лист і відкритий)) дбл, бл.
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08.06.2026 16:59 Ответить
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08.06.2026 17:00 Ответить
А удар по Києву декількома десятками ракет і сотнями безпілотників одразу після "парадного пєрємірія" с 24 загиблими цивільними та десятками поранених, а такощ щоденні удари по Одесі, Харкову, Дніпру та іншим населеним пунктам-це ж про готовність ***** до миру, я нічого не переплутав ? Коняка цинічна та ********. Хто б йому десь самокат там на болотах знайшов, як тому генералу. Але краще б воно разом зі своїм царем та декількома десятками прихвостнів та пропагандонів десь песеред Гааги на площі на шибениці повисіло б з декілька днів.
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08.06.2026 17:03 Ответить
Та плювати,що ви там розцінюєте,брехливі тварюки. Виродки кацапські.
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08.06.2026 17:07 Ответить
Справжній лист привіз путіну абрамовіч у дупі
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08.06.2026 17:21 Ответить
Рашисти як завжди ******* вести переговори тихцем, без свідків де на опонента можна фізично надавити і щоб опонент на колінах і з пістолетом біля скроні підписав капітуляцію
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08.06.2026 17:31 Ответить
Да вы что с открытыми письмами что без в них не заинтересованы. Так что будут гореть нпз и склады по всей рахе 24/7. Клоуны бл
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08.06.2026 17:40 Ответить
Яка може бути дипломатичність і вічливість з рашистами після всього того, що вони наробили!
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08.06.2026 17:42 Ответить
Слузі,як і хазяїну- воно то видно,як обом потрібен мир.
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08.06.2026 18:02 Ответить
Кінь озвучив кобилу
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08.06.2026 18:11 Ответить
Зокрема, з урахуванням опублікованого листа Зеленського, який був адресований до президента Путіна, але чомусь був розісланий всьому світові. Так, мабуть, ввічливі люди не роблять, і президент оцінив цей лист радше як ознаку того, що переговори Україні не потрібні. Ми до переговорів готові - до переговорів чесних, без шахрайства", - сказав Лавров. ввічливі люди не бояться цілого світу, адже вони ввічли від того.що не є такі .як рашистські шахраї,котрі бояться щоб світ не побачив їхньої брехні
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08.06.2026 18:24 Ответить
 
 