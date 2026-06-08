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Новини Заяви Лаврова про Україну Лист Зеленського Путіну
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Путін розцінив лист Зеленського як ознаку того, що переговори Україні не потрібні, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відкритий лист президента України Володимира Зеленського до диктатора РФ Путіна "розіслали по всьому світу", а тому Київ до перемовин не готовий.

Про це Лавров заявив під час пресконференції, цитує "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.

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Критика листа

У МЗС РФ знову заявили про нібито неготовність України до переговорів з РФ, а лист назвали таким, що порушує норми етикету.

"Щодо ймовірності відновлення переговорів з Україною — президент Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі детально на цю тему висловився. Зокрема, з урахуванням опублікованого листа Зеленського, який був адресований до президента Путіна, але чомусь був розісланий всьому світові. Так, мабуть, ввічливі люди не роблять, і президент оцінив цей лист радше як ознаку того, що переговори Україні не потрібні. Ми до переговорів готові — до переговорів чесних, без шахрайства", - сказав Лавров.

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Лист Зеленського Путіну

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".
  • Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • Згодом видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Лавров Сергій (1699) путін володимир (25468) росія (70353) лист (170)
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Топ коментарі
+2
странная логика у армянского коня
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08.06.2026 16:52 Відповісти
+2
А кацапи готові до переговорів - холуй путінський
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08.06.2026 16:53 Відповісти
+2
Так Україні це і потрібно було, кляча ти доходна... Тепер ботоксне )(уйло ще раз показало усьому Світу у кому основна проблема припинення війни. Тепер навіть його дружбан рудий американський клоун нічим допомогти йому не зможе🤗
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08.06.2026 16:57 Відповісти
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странная логика у армянского коня
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08.06.2026 16:52 Відповісти
Переговори не потрібні лише тоді,коли ти виграєш.Так що логіка тут є...
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08.06.2026 17:10 Відповісти
А кацапи готові до переговорів - холуй путінський
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08.06.2026 16:53 Відповісти
Дебіл ***... Неможливо змішувати білий порошок з лайном ху...ла. Хай бере приклад з піськова, той таку же херню несе, но на порошок грошей не витрачає
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08.06.2026 16:55 Відповісти
Значить пора розпилити газ vx в метро мацкви.
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08.06.2026 16:56 Відповісти
Норми етикету? Та ти коняка їбана разом з ****** етикет собі в сраку запхали разом зі всіма кацапами що живуть в вашому таборі і за його межами.
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08.06.2026 16:56 Відповісти
Так Україні це і потрібно було, кляча ти доходна... Тепер ботоксне )(уйло ще раз показало усьому Світу у кому основна проблема припинення війни. Тепер навіть його дружбан рудий американський клоун нічим допомогти йому не зможе🤗
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08.06.2026 16:57 Відповісти
Обом переговори не потрібні. І не тільки їм
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08.06.2026 16:59 Відповісти
На те лист і відкритий)) дбл, бл.
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08.06.2026 16:59 Відповісти
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08.06.2026 17:00 Відповісти
А удар по Києву декількома десятками ракет і сотнями безпілотників одразу після "парадного пєрємірія" с 24 загиблими цивільними та десятками поранених, а такощ щоденні удари по Одесі, Харкову, Дніпру та іншим населеним пунктам-це ж про готовність ***** до миру, я нічого не переплутав ? Коняка цинічна та ********. Хто б йому десь самокат там на болотах знайшов, як тому генералу. Але краще б воно разом зі своїм царем та декількома десятками прихвостнів та пропагандонів десь песеред Гааги на площі на шибениці повисіло б з декілька днів.
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08.06.2026 17:03 Відповісти
Та плювати,що ви там розцінюєте,брехливі тварюки. Виродки кацапські.
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08.06.2026 17:07 Відповісти
Справжній лист привіз путіну абрамовіч у дупі
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08.06.2026 17:21 Відповісти
Рашисти як завжди ******* вести переговори тихцем, без свідків де на опонента можна фізично надавити і щоб опонент на колінах і з пістолетом біля скроні підписав капітуляцію
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08.06.2026 17:31 Відповісти
 
 