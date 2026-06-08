Путін розцінив лист Зеленського як ознаку того, що переговори Україні не потрібні, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відкритий лист президента України Володимира Зеленського до диктатора РФ Путіна "розіслали по всьому світу", а тому Київ до перемовин не готовий.

Про це Лавров заявив під час пресконференції, цитує "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.

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Критика листа

У МЗС РФ знову заявили про нібито неготовність України до переговорів з РФ, а лист назвали таким, що порушує норми етикету.

"Щодо ймовірності відновлення переговорів з Україною — президент Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі детально на цю тему висловився. Зокрема, з урахуванням опублікованого листа Зеленського, який був адресований до президента Путіна, але чомусь був розісланий всьому світові. Так, мабуть, ввічливі люди не роблять, і президент оцінив цей лист радше як ознаку того, що переговори Україні не потрібні. Ми до переговорів готові — до переговорів чесних, без шахрайства", - сказав Лавров.

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Лист Зеленського Путіну

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".

Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

Згодом видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

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