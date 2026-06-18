Лавров погрожує масованими ударами по Україні через атаку дронів ЗСУ на Москву

У Росії пригрозили Україні новими масованими ударами по "об'єктах ЗСУ" у відповідь на атаку на Москву в ніч на 18 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова цитують росЗМІ.

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Погрози Кремля

Відповідаючи на запитання про атаку безпілотників на Москву, Лавров заявив, що "одних слів" щодо України вже недостатньо. Він стверджує, що "завдання" щодо нових масованих атак по Україні "виконується".

"Невипадково президент [Путін - ред.] оголосив якийсь час тому після чергової витівки київського терориста про те, що ми будемо тепер проводити масовані групові удари на регулярній основі по цілях, від стану яких безпосередньо залежить боєздатність ЗСУ. Ця задача поставлена верховним головнокомандувачем, наші збройні сили виконують її й будуть її виконувати", - оголосив очільник російського МЗС.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

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