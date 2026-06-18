Посольство США предупредило своих граждан в России об угрозах в связи с атаками дронов
Посольство США в России опубликовало предупреждение для своих граждан на фоне ударов украинских беспилотников по Москве. Там призвали американцев искать укрытие во время атак дронов.
Об этом говорится на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.
Предупреждение для американцев
В ведомстве подчеркнули, что в последнее время атаки беспилотников и взрывы происходили вблизи границы с Украиной, "а также в крупных городах России, в частности в Москве, Казани и Санкт-Петербурге".
Американцам, находящимся в РФ, в случае обнаружения дрона рекомендуется немедленно отойти на безопасное расстояние и, при необходимости, укрыться в безопасном месте.
Посольство США напомнило, что российское законодательство запрещает распространение или публикацию фотографий или видео последствий атак беспилотников, в частности изображений самих БПЛА или их частей. За это грозит штраф или лишение свободы, поэтому ведомство рекомендует следовать указаниям местных властей.
Кроме того, американцев просят следить за сообщениями местных СМИ и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения обновлений по вопросам безопасности.
"Гражданам США вновь рекомендуется и настоятельно напоминается воздержаться от поездок в Россию", — добавили в посольстве.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
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