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Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по рф
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Посольство США предупредило своих граждан в России об угрозах в связи с атаками дронов

Удар по Москве 18 июня

Посольство США в России опубликовало предупреждение для своих граждан на фоне ударов украинских беспилотников по Москве. Там призвали американцев искать укрытие во время атак дронов.

Об этом говорится на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение для американцев

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время атаки беспилотников и взрывы происходили вблизи границы с Украиной, "а также в крупных городах России, в частности в Москве, Казани и Санкт-Петербурге". 

Американцам, находящимся в РФ, в случае обнаружения дрона рекомендуется немедленно отойти на безопасное расстояние и, при необходимости, укрыться в безопасном месте.

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Посольство США напомнило, что российское законодательство запрещает распространение или публикацию фотографий или видео последствий атак беспилотников, в частности изображений самих БПЛА или их частей. За это грозит штраф или лишение свободы, поэтому ведомство рекомендует следовать указаниям местных властей.

Кроме того, американцев просят следить за сообщениями местных СМИ и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения обновлений по вопросам безопасности.

"Гражданам США вновь рекомендуется и настоятельно напоминается воздержаться от поездок в Россию", — добавили в посольстве.

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Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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Топ комментарии
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Шо роблять громадяни сша на московії досі?
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18.06.2026 19:22 Ответить
+1
Ракети сьогодні на мацкві теж літали, є відео, крилаті
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18.06.2026 19:27 Ответить
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Громадяне США, а якого уйа ви перлися у москву? Подивитися на спальонную пожаром?
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18.06.2026 19:33 Ответить

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