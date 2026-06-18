Посольство США предупредило своих граждан в России об угрозах в связи с атаками дронов

Посольство США в России опубликовало предупреждение для своих граждан на фоне ударов украинских беспилотников по Москве. Там призвали американцев искать укрытие во время атак дронов.

Об этом говорится на сайте посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение для американцев

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время атаки беспилотников и взрывы происходили вблизи границы с Украиной, "а также в крупных городах России, в частности в Москве, Казани и Санкт-Петербурге".

Американцам, находящимся в РФ, в случае обнаружения дрона рекомендуется немедленно отойти на безопасное расстояние и, при необходимости, укрыться в безопасном месте.

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Посольство США напомнило, что российское законодательство запрещает распространение или публикацию фотографий или видео последствий атак беспилотников, в частности изображений самих БПЛА или их частей. За это грозит штраф или лишение свободы, поэтому ведомство рекомендует следовать указаниям местных властей.

Кроме того, американцев просят следить за сообщениями местных СМИ и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения обновлений по вопросам безопасности.

"Гражданам США вновь рекомендуется и настоятельно напоминается воздержаться от поездок в Россию", — добавили в посольстве.

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Атака на Москву 18 июня