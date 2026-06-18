Посольство США попередило своїх громадян у Росії про загрози через атаки дронів

Посольство США в Росії опублікувало попередження для своїх громадян на тлі ударів українських безпілотників по Москві. Там закликали американців шукати укриття під час атак дронів.

Про це йдеться на сайті посольства, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередження для американців

У відомстві наголосили, що останнім часом атаки безпілотників та вибухи відбувалися поблизу кордону з Україною, "а також у великих містах Росії, зокрема в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі".

Американцям, які перебувають у РФ, у разі виявлення дрона радять негайно відійти на безпечну відстань та, за потреби, сховатися в безпечному місці.

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Посольство США нагадало, що російське законодавство забороняє поширення чи публікацію фотографій або відео наслідків атак безпілотників, зокрема зображення самих БпЛА або їхніх частин. За це загрожує штраф або позбавлення волі, тому відомство рекомендує дотримуватись вказівок місцевої влади.

Крім того, американців просять слідкувати за повідомленнями місцевих ЗМІ та зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для отримання оновлень щодо безпеки.

"Громадянам США знову рекомендується та настійно нагадується утриматися від поїздок до Росії", - додали в посольстві.

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Атака на Москву 18 червня