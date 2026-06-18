РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17031 посетитель онлайн
Новости Беспилотники атаковали Москву Удар по НПЗ в Москве
13 890 82

Российская ракета ПВО "прицельным" ударом сорвала люк резервуара на Московском НПЗ. ВИДЕО

В соцсети появились кадры удара российской ракеты ПВО по нефтяному резервуару в Москве во время попыток отразить атаку Украины 18 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

На видео запечатлено, как украинский беспилотник пролетает над небом, затянутым серым дымом от предыдущих ударов ВСУ. Российская ракета ПВО "прицельно сбила" дрон ВСУ перед НПЗ и "высокоточным ударом" попала в резервуар. Далее видно яркое пламя и сорванный люк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Генерал РФ Картаполов об атаке Украины на Москву: "То, что беспилотник долетает так глубоко, – это даже хорошо". ВИДЕО

Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
  • Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров показал Писториусу кадры горящей Москвы после атаки дронов ВСУ. ФОТО

Автор: 

москва (3116) НПЗ (552) россия (97976)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Автогол!
показать весь комментарий
18.06.2026 23:15 Ответить
+38
Як колись любив розповідати в ООН небензя - "сами себя бомбят, ставят пво посреди города"...
показать весь комментарий
18.06.2026 23:16 Ответить
+26
Самі свою НПЗ роз*бали, а до нас якісь притензії
показать весь комментарий
18.06.2026 23:18 Ответить

Загрузка...

 
 