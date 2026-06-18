Российская ракета ПВО "прицельным" ударом сорвала люк резервуара на Московском НПЗ. ВИДЕО

В соцсети появились кадры удара российской ракеты ПВО по нефтяному резервуару в Москве во время попыток отразить атаку Украины 18 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На видео запечатлено, как украинский беспилотник пролетает над небом, затянутым серым дымом от предыдущих ударов ВСУ. Российская ракета ПВО "прицельно сбила" дрон ВСУ перед НПЗ и "высокоточным ударом" попала в резервуар. Далее видно яркое пламя и сорванный люк.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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