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Новости Удар по НПЗ в Москве
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Атаки на Московский НПЗ: повреждены две основные установки по переработке нефти, - Reuters

Московский НПЗ получил значительные повреждения после ударов Украины

В результате второй за неделю атаки украинских беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод были повреждены производственные установки, обеспечивавшие 100% первичной переработки нефти на этом НПЗ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия ударов

По данным агентства, 18 июня повреждения получила комбинированная установка переработки нефти Euro+, введенная в эксплуатацию в 2020 году в рамках модернизации завода. Установка Euro+ перерабатывала около 140 000 баррелей нефти в сутки - это 47% от мощности всего НПЗ. 

Во время предыдущей атаки 16 июня была повреждена еще одна установка - CDU-6, которая перерабатывает 160 000 баррелей нефти в сутки, что составляет 53% от всей мощности НПЗ. 

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По данным источника, установку Euro+ должны были запустить в ближайшее время, чтобы после атаки 16 июня завод мог работать хотя бы на половину мощности, однако сегодня она была повреждена. Завод остановил работу.

Отмечается, что в результате ударов повреждения получили также некоторые вторичные блоки, межблочные трубопроводы и вспомогательное оборудование. Кроме того, пострадали и загорелись резервуары с нефтепродуктами.

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Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
  • Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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москва (3116) нефть (2241) НПЗ (552) россия (97976)
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Топ комментарии
+10
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19.06.2026 00:02 Ответить
+10
Хто небудь знаэ як кришка приземлилась - орел чи решка?
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19.06.2026 00:24 Ответить
+9
взагалі-то окрім ураженої 16-го установки ЕЛОУ-АВТ-6 (CDU-6) і сьогодня установки Euro+, сьогодня ж була уражена установка каткрекінгу Г-43-107, установка з виробництва метилтретбутилового етеру та виробництво олігомерізату. Також пошкодження отримала установка вісбрекінгу. Тобто НПЗ став надовго. Тепер таксі по москві у найближчий період часу їздити не будуть.
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19.06.2026 00:38 Ответить

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