Атаки на Московский НПЗ: повреждены две основные установки по переработке нефти, - Reuters

В результате второй за неделю атаки украинских беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод были повреждены производственные установки, обеспечивавшие 100% первичной переработки нефти на этом НПЗ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия ударов

По данным агентства, 18 июня повреждения получила комбинированная установка переработки нефти Euro+, введенная в эксплуатацию в 2020 году в рамках модернизации завода. Установка Euro+ перерабатывала около 140 000 баррелей нефти в сутки - это 47% от мощности всего НПЗ.

Во время предыдущей атаки 16 июня была повреждена еще одна установка - CDU-6, которая перерабатывает 160 000 баррелей нефти в сутки, что составляет 53% от всей мощности НПЗ.

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По данным источника, установку Euro+ должны были запустить в ближайшее время, чтобы после атаки 16 июня завод мог работать хотя бы на половину мощности, однако сегодня она была повреждена. Завод остановил работу.

Отмечается, что в результате ударов повреждения получили также некоторые вторичные блоки, межблочные трубопроводы и вспомогательное оборудование. Кроме того, пострадали и загорелись резервуары с нефтепродуктами.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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