Депутат Держдуми РФ Журавльов вигадав новий спосіб "захисту" Донбасу: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!". ВIДЕО

Російські чиновники та пропагандисти продовжують демонструвати власне розуміння поняття "захист населення", яке дедалі частіше зводиться до закликів знищувати цілі міста разом із їхніми мешканцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою подібною заявою відзначився депутат Державної думи РФ Олексій Журавльов під час ефіру одного з російських пропагандистських телеканалів.

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У ході дискусії про Донбас російський парламентарій запропонував власний вигаданий спосіб "порятунку".

За словами Журавльова, він би просто знищив Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку.

На уточнювальне запитання ведучого, чи йдеться також про цивільне населення цих міст, депутат відповів коротко та без жодних сумнівів: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"

Таким чином представник російської влади фактично визнав, що в його розумінні "захист Донбасу" передбачає ліквідацію не лише населених пунктів, а й людей, які там живуть. Втім, для російського політичного класу подібна логіка давно перестала бути чимось незвичним.

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