Депутат Держдуми РФ Журавльов вигадав новий спосіб "захисту" Донбасу: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!". ВIДЕО
Російські чиновники та пропагандисти продовжують демонструвати власне розуміння поняття "захист населення", яке дедалі частіше зводиться до закликів знищувати цілі міста разом із їхніми мешканцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою подібною заявою відзначився депутат Державної думи РФ Олексій Журавльов під час ефіру одного з російських пропагандистських телеканалів.
У ході дискусії про Донбас російський парламентарій запропонував власний вигаданий спосіб "порятунку".
За словами Журавльова, він би просто знищив Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку.
На уточнювальне запитання ведучого, чи йдеться також про цивільне населення цих міст, депутат відповів коротко та без жодних сумнівів: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"
Таким чином представник російської влади фактично визнав, що в його розумінні "захист Донбасу" передбачає ліквідацію не лише населених пунктів, а й людей, які там живуть. Втім, для російського політичного класу подібна логіка давно перестала бути чимось незвичним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На цепу прикований московіт-іхтамнєт, буде на вишці стояти, з палицею!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
є інша новина:
Влада міста Воркута https://zona.media/news/2026/06/17/yur-shor демонтувала пам'ятний знак українським жертвам політичних репресій на меморіальному цвинтарі селища Юр-Шор.
Пам'ятник був відкритий 14 жовтня 2010 року. На табличці вибиті 33 прізвища, над ними розміщений герб України.
що роблять в Лаврі юрко довгорукий та столипін ?
.
Лапоть, починай з кремля!
.
Документуйте всіх, кожне їхне слово, забирайте доказову базу. Майбутні суди потребують доказів. Але за ізраільським прикладом краще. Ця нечисть підписала собі приговор.