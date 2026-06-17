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Новини Відео Пропаганда РФ
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Депутат Держдуми РФ Журавльов вигадав новий спосіб "захисту" Донбасу: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!". ВIДЕО

Російські чиновники та пропагандисти продовжують демонструвати власне розуміння поняття "захист населення", яке дедалі частіше зводиться до закликів знищувати цілі міста разом із їхніми мешканцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою подібною заявою відзначився депутат Державної думи РФ Олексій Журавльов під час ефіру одного з російських пропагандистських телеканалів.

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У ході дискусії про Донбас російський парламентарій запропонував власний вигаданий спосіб "порятунку".

За словами Журавльова, він би просто знищив Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку.

На уточнювальне запитання ведучого, чи йдеться також про цивільне населення цих міст, депутат відповів коротко та без жодних сумнівів: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"

Таким чином представник російської влади фактично визнав, що в його розумінні "захист Донбасу" передбачає ліквідацію не лише населених пунктів, а й людей, які там живуть. Втім, для російського політичного класу подібна логіка давно перестала бути чимось незвичним.

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Автор: 

пропаганда (2931) росія (70484) Донбас (21869) Журавльов Олексій (5)
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Топ коментарі
+11
Це "защита рускагаварящіва населеніе донбаса" ми просто не розбираємось в "защіте"
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17.06.2026 22:31 Відповісти
+8
Ну, йде той український мосад? Бо в скота явно голова лишня
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17.06.2026 22:32 Відповісти
+7
Зірковий час Журавльова був, коли він розповідав про секс з черепахами в Європі, але час іде і фатазія повернула в звичне для русні русло
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17.06.2026 22:33 Відповісти
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Поки це ******, несе якусь галіматню від страху і нервової діареї, на московії з'явилися орки, в корзинах на автовишках!!
На цепу прикований московіт-іхтамнєт, буде на вишці стояти, з палицею!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
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17.06.2026 22:31 Відповісти
Це "защита рускагаварящіва населеніе донбаса" ми просто не розбираємось в "защіте"
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17.06.2026 22:31 Відповісти
Ну, йде той український мосад? Бо в скота явно голова лишня
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17.06.2026 22:32 Відповісти
хай бігає цей ряжений пітух без голови.

є інша новина:
Влада міста Воркута https://zona.media/news/2026/06/17/yur-shor демонтувала пам'ятний знак українським жертвам політичних репресій на меморіальному цвинтарі селища Юр-Шор.

Пам'ятник був відкритий 14 жовтня 2010 року. На табличці вибиті 33 прізвища, над ними розміщений герб України.

що роблять в Лаврі юрко довгорукий та столипін ?

.
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17.06.2026 22:48 Відповісти
А Юрко Довгорукий знав,що він кацап? Здається,першим кацапом на Рашці вважають його сина Китая (Андрєя Боголюбсково)....
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17.06.2026 23:41 Відповісти
Зірковий час Журавльова був, коли він розповідав про секс з черепахами в Європі, але час іде і фатазія повернула в звичне для русні русло
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17.06.2026 22:33 Відповісти
цього чергового рашистського виродка вже зачекались у пеклі...
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17.06.2026 22:34 Відповісти
чудово! вся антилюдська кацапська суть і природа, як на тарілочці. ножички, вилочки є? хавайте!
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17.06.2026 22:36 Відповісти
Потім це падло буде казати, що це вирвано з аонтексту, і він мав на увазі зовсім інше.
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17.06.2026 22:37 Відповісти
"Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"

Лапоть, починай з кремля!
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17.06.2026 22:43 Відповісти
Людей у кремлі нема.
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17.06.2026 22:44 Відповісти
Кацапи- нащадки андрофагів. Нічого нового.
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17.06.2026 22:45 Відповісти
Ну Че Гевара,такий же "отморозок".
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17.06.2026 22:46 Відповісти
чемойдан з наклейками

.
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17.06.2026 22:49 Відповісти
Сволота.
Документуйте всіх, кожне їхне слово, забирайте доказову базу. Майбутні суди потребують доказів. Але за ізраільським прикладом краще. Ця нечисть підписала собі приговор.
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17.06.2026 22:59 Відповісти
руцко говорящі ,ріхтуйте челюсті , переходіть на Мову ,хоч людьми будете....
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17.06.2026 23:04 Відповісти
Саме комедне в цьому те, що проукраїнське населення вже давно дала згоду на евакуацію й вже його там нема . Хто "впирається рогом" проти евакуації -- повні ідіоти й ждюни . При чому частійше за усе - "два в одному флаконі" ...
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17.06.2026 23:10 Відповісти
 
 