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Новости Видео Пропаганда РФ
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Депутат Госдумы РФ Журавлев придумал новый способ "защиты" Донбасса: "Я уничтожил бы всё! Вместе с людьми? Абсолютно!". ВИДЕО

Российские чиновники и пропагандисты продолжают демонстрировать своё понимание понятия "защита населения", которое всё чаще сводится к призывам уничтожать целые города вместе с их жителями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным подобным заявлением отличился депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев во время эфира одного из российских пропагандистских телеканалов.

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В ходе дискуссии о Донбассе российский парламентарий предложил свой собственный вымышленный способ "спасения".

По словам Журавлева, он бы просто уничтожил Славянск, Краматорск и Дружковку.

На уточняющий вопрос ведущего, речь ли идет также о гражданском населении этих городов, депутат ответил кратко и без каких-либо сомнений: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"

Таким образом представитель российских властей фактически признал, что в его понимании "защита Донбасса" предполагает ликвидацию не только населенных пунктов, но и людей, которые там живут. Впрочем, для российского политического класса подобная логика давно перестала быть чем-то необычным.

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Автор: 

пропаганда (3781) россия (97949) Донбасс (26327) Журавлев Алексей (6)
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Топ комментарии
+11
Це "защита рускагаварящіва населеніе донбаса" ми просто не розбираємось в "защіте"
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17.06.2026 22:31 Ответить
+8
Ну, йде той український мосад? Бо в скота явно голова лишня
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17.06.2026 22:32 Ответить
+7
Зірковий час Журавльова був, коли він розповідав про секс з черепахами в Європі, але час іде і фатазія повернула в звичне для русні русло
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17.06.2026 22:33 Ответить
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Поки це ******, несе якусь галіматню від страху і нервової діареї, на московії з'явилися орки, в корзинах на автовишках!!
На цепу прикований московіт-іхтамнєт, буде на вишці стояти, з палицею!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
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17.06.2026 22:31 Ответить
Це "защита рускагаварящіва населеніе донбаса" ми просто не розбираємось в "защіте"
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17.06.2026 22:31 Ответить
Ну, йде той український мосад? Бо в скота явно голова лишня
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17.06.2026 22:32 Ответить
хай бігає цей ряжений пітух без голови.

є інша новина:
Влада міста Воркута https://zona.media/news/2026/06/17/yur-shor демонтувала пам'ятний знак українським жертвам політичних репресій на меморіальному цвинтарі селища Юр-Шор.

Пам'ятник був відкритий 14 жовтня 2010 року. На табличці вибиті 33 прізвища, над ними розміщений герб України.

що роблять в Лаврі юрко довгорукий та столипін ?

.
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17.06.2026 22:48 Ответить
А Юрко Довгорукий знав,що він кацап? Здається,першим кацапом на Рашці вважають його сина Китая (Андрєя Боголюбсково)....
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17.06.2026 23:41 Ответить
Зірковий час Журавльова був, коли він розповідав про секс з черепахами в Європі, але час іде і фатазія повернула в звичне для русні русло
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17.06.2026 22:33 Ответить
цього чергового рашистського виродка вже зачекались у пеклі...
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17.06.2026 22:34 Ответить
чудово! вся антилюдська кацапська суть і природа, як на тарілочці. ножички, вилочки є? хавайте!
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17.06.2026 22:36 Ответить
Потім це падло буде казати, що це вирвано з аонтексту, і він мав на увазі зовсім інше.
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17.06.2026 22:37 Ответить
"Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"

Лапоть, починай з кремля!
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17.06.2026 22:43 Ответить
Людей у кремлі нема.
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17.06.2026 22:44 Ответить
Кацапи- нащадки андрофагів. Нічого нового.
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17.06.2026 22:45 Ответить
Ну Че Гевара,такий же "отморозок".
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17.06.2026 22:46 Ответить
чемойдан з наклейками

.
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17.06.2026 22:49 Ответить
Сволота.
Документуйте всіх, кожне їхне слово, забирайте доказову базу. Майбутні суди потребують доказів. Але за ізраільським прикладом краще. Ця нечисть підписала собі приговор.
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17.06.2026 22:59 Ответить
руцко говорящі ,ріхтуйте челюсті , переходіть на Мову ,хоч людьми будете....
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17.06.2026 23:04 Ответить
Саме комедне в цьому те, що проукраїнське населення вже давно дала згоду на евакуацію й вже його там нема . Хто "впирається рогом" проти евакуації -- повні ідіоти й ждюни . При чому частійше за усе - "два в одному флаконі" ...
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17.06.2026 23:10 Ответить
 
 