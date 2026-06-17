Депутат Госдумы РФ Журавлев придумал новый способ "защиты" Донбасса: "Я уничтожил бы всё! Вместе с людьми? Абсолютно!". ВИДЕО

Российские чиновники и пропагандисты продолжают демонстрировать своё понимание понятия "защита населения", которое всё чаще сводится к призывам уничтожать целые города вместе с их жителями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным подобным заявлением отличился депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев во время эфира одного из российских пропагандистских телеканалов.

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В ходе дискуссии о Донбассе российский парламентарий предложил свой собственный вымышленный способ "спасения".

По словам Журавлева, он бы просто уничтожил Славянск, Краматорск и Дружковку.

На уточняющий вопрос ведущего, речь ли идет также о гражданском населении этих городов, депутат ответил кратко и без каких-либо сомнений: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"

Таким образом представитель российских властей фактически признал, что в его понимании "защита Донбасса" предполагает ликвидацию не только населенных пунктов, но и людей, которые там живут. Впрочем, для российского политического класса подобная логика давно перестала быть чем-то необычным.

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