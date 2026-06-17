Депутат Госдумы РФ Журавлев придумал новый способ "защиты" Донбасса: "Я уничтожил бы всё! Вместе с людьми? Абсолютно!". ВИДЕО
Российские чиновники и пропагандисты продолжают демонстрировать своё понимание понятия "защита населения", которое всё чаще сводится к призывам уничтожать целые города вместе с их жителями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным подобным заявлением отличился депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев во время эфира одного из российских пропагандистских телеканалов.
В ходе дискуссии о Донбассе российский парламентарий предложил свой собственный вымышленный способ "спасения".
По словам Журавлева, он бы просто уничтожил Славянск, Краматорск и Дружковку.
На уточняющий вопрос ведущего, речь ли идет также о гражданском населении этих городов, депутат ответил кратко и без каких-либо сомнений: "Я уничтожил бы все! Вместе с людьми? Абсолютно!"
Таким образом представитель российских властей фактически признал, что в его понимании "защита Донбасса" предполагает ликвидацию не только населенных пунктов, но и людей, которые там живут. Впрочем, для российского политического класса подобная логика давно перестала быть чем-то необычным.
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На цепу прикований московіт-іхтамнєт, буде на вишці стояти, з палицею!!
Звідти і гадити буде, прямо на голови ******вцям!!
Дивно, але до 2014 року, поки ****** не пішов війною проти Мирної України, такої дикості у ******вців, не було!! А у 2026 році, після «Київ за три-чотири дні», з'явилися і ці смертник від орків!!
Прямо, як дєди на палках, тільки вживу!?!?!
є інша новина:
Влада міста Воркута https://zona.media/news/2026/06/17/yur-shor демонтувала пам'ятний знак українським жертвам політичних репресій на меморіальному цвинтарі селища Юр-Шор.
Пам'ятник був відкритий 14 жовтня 2010 року. На табличці вибиті 33 прізвища, над ними розміщений герб України.
що роблять в Лаврі юрко довгорукий та столипін ?
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Лапоть, починай з кремля!
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Документуйте всіх, кожне їхне слово, забирайте доказову базу. Майбутні суди потребують доказів. Але за ізраільським прикладом краще. Ця нечисть підписала собі приговор.