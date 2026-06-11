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Скабеева об ударах украинских БПЛА: "Безумие, да? Сызрань, Чебоксары. 1600 километров. Это просто невероятно!". ВИДЕО
Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире выразила удивление способностью украинской беспилотной авиации поражать объекты в глубоком тылу Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка подчеркнула, что под ударом оказываются города, расположенные в полутора тысячах километров от зоны боевых действий.
"Безумие, да? Сызрань и Чебоксары. На каком расстоянии от линии фронта наносят удары сейчас ВСУ? Вот у них официальная информация. 1600 километров. Это просто невероятно!", — заявила Скабеева.
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Регулярно, в рот...
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касапам все одно хто сЦарь - пітєрский чи кріворожскій - головне щоб "вєлічіє пріумножалось".
"У Чебоксарах шукають під завалами 11 робітників заводу "ВНИИР "Прогресс", куди вчора прилетіли крилаті ракети "Фламінго".
Зруйновано два цехи, включаючи адмінбудівлю."
Якого біса кацапські сайти досі не заборонені? (Риторичне)
«- Вань, смотри, вон чужие идут. Давай им морды набьём.
- А если они нам?
- А нам-то за что?»
А буде двіжуха на ваших болотах ще веселіша. Чеченці вам будуть різати горлянки, будуть горіти ваші ублюдочні міста і дєрєвні, і ніхто в світі не співчуватиме.
Название города Чебоксары имеет сложную историю и происходит от чувашского наименования Шупашкар. Точная этимология до сих пор вызывает споры среди ученых, однако существует несколько основных версий, включая исторические и географические предпосылки. [https://visitvolga.ru/about/history/history-of-the-name-cheboksary/ 1, https://travelpost.in.ua/countries/?ci=1755 2, https://www.svoboda.org/a/29914598.html 3, https://mccme.ru/putevod/21/Cheboksary/cheboksary.html 4]
3 главные версии происхождения названия:
Чувашская легенда (Шупашкар): По преданию, топоним переводится как «крепость Шубаша». Так звали пожилого мужчину, который первым построил жилище у родника на месте будущего города. [https://mccme.ru/putevod/21/Cheboksary/cheboksary.html 1]Гидронимическая версия: Русское название заимствовано через татарский язык от чувашского «чабак сары». Слово «чабак» означает рыбу (лещ или окунь), а «сары» (или «шупаш») - «заводь» в устье реки. Иными словами - «рыбная заводь». [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B 1, https://visitvolga.ru/about/history/history-of-the-name-cheboksary/ 2]Финно-угорская версия: Ряд исследователей связывает корень слова с угро-финскими языками, проводя параллели с другими созвучными поселениями (например, поселок Чебсара в Вологодской области). [https://rutraveller.ru/note/5279 1]
І хто сказав, що там є щось "слов'янське"?... До речі, "чебаком", місцеві жителі там називають не "ляща", чи "окуня", а "плітку"...