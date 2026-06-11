Скабеева об ударах украинских БПЛА: "Безумие, да? Сызрань, Чебоксары. 1600 километров. Это просто невероятно!". ВИДЕО

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире выразила удивление способностью украинской беспилотной авиации поражать объекты в глубоком тылу Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка подчеркнула, что под ударом оказываются города, расположенные в полутора тысячах километров от зоны боевых действий.

"Безумие, да? Сызрань и Чебоксары. На каком расстоянии от линии фронта наносят удары сейчас ВСУ? Вот у них официальная информация. 1600 километров. Это просто невероятно!", — заявила Скабеева.

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