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Пропагандистка Скабеева учится говорить слово "паляниця" в прямом эфире своего шоу. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева и один из ее приспешников в студии пытались сказать украинское слово "паляниця".

Как сообщает Цензор.НЕТ, произнести слово с нелегкой для россиян артикуляцией пропагандисты пытались, рассказывая о новейшем украинском оружии - ракете-дроне "Паляниця".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракета-дрон "Паляница" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями, - Зеленский

Для справки:

О ракете-дроне "Паляниця" стало известно 24 августа 2024 года. О первом боевом применении "Паляниці" сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятиях ко Дню Независимости. По неподтвержденным данным "Паляниця" имеет боеголовку на 50 кг, скорость 500 км/ч и дальность до 500 км.

Читайте: Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, - Зеленский

Автор: 

ракеты (3569) украинское оружие (164) Скабеева Ольга (49) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+27
Ох вже ця російськомовна щелепа... Гени пальцем не роздушиш...
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30.08.2024 09:54
+21
"паляниця" - занадто легке для кацапів, вони зразу перейменують її в "палєнніцу". Треба було назвати дрон "нісенітниця".
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30.08.2024 10:10
+18
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30.08.2024 10:23
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Ох вже ця російськомовна щелепа... Гени пальцем не роздушиш...
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30.08.2024 09:54 Ответить
Кістяний язик))) нажаль не зламала((
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30.08.2024 09:55 Ответить
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30.08.2024 10:43 Ответить
най ще спробує "шибениця" і звикає...
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30.08.2024 09:56 Ответить
А укрзалізниця її взагалі в ступор поставить .
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30.08.2024 10:01 Ответить
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30.08.2024 09:56 Ответить
щелепа розумово відсталих
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30.08.2024 09:59 Ответить
Тобто російськомовність є ознакою розумової відсталості...
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30.08.2024 10:02 Ответить
саме так ! нездатність за 30 років вивчити мову є 100 % ознакою розумової відсталості .
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30.08.2024 10:14 Ответить
Воно так старанно ліпить з себе інтелектуалку... Оці погляди скоса це дещо...
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30.08.2024 10:01 Ответить
До такера карсона їй далеко. Ото майстер намаганнь робити вумний вигляд
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30.08.2024 10:57 Ответить
"паляниця" - занадто легке для кацапів, вони зразу перейменують її в "палєнніцу". Треба було назвати дрон "нісенітниця".
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30.08.2024 10:10 Ответить
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30.08.2024 10:27 Ответить
😁😂👍
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30.08.2024 10:43 Ответить
- Куме! Чули - на нас кацапи в черговий раз образилися!
- Що на цей раз?
- За те що ми назвали свй новий дрон з турбореактивним двигуном "Паляниця"!
- Та в чому справа? Як хочемо - так і називаємо!
- Та вони це слово вимовить не можуть! Тут секунди у оператора РЛС - щоб доповісти про його наближення - я він його назву вимовить не встигає - як той уже прилітає!
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30.08.2024 12:32 Ответить
хай краще вчить - "я не винна, приберіть мотузку з шії"
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30.08.2024 10:13 Ответить
пан Світан назвав ії жінкою з "противозаплідненим обличчям"
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30.08.2024 10:18 Ответить
****** кацапи.
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30.08.2024 10:20 Ответить
щоб ти подавилася цією паляницею....
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30.08.2024 10:22 Ответить
Дуже довго не було вибуху після зальоту дрона в бліндаж Мабуть, там проходив мовний диспут:
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
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30.08.2024 12:33 Ответить
.
Буде кумедніше, коли об ту паляницю собі ту щелепу вивихне (в усіх сенсах).
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31.08.2024 00:18 Ответить
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30.08.2024 10:23 Ответить
А, бабушко-мем...
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30.08.2024 23:14 Ответить
Щоб вимовити "паляниця" кацапам треба чимало п.*****.
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30.08.2024 10:26 Ответить
А якщо:
"смачні паляниці зі смаком полуниці доставляють до крамниці потягами укрзалізниці" - це як вимовити?
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30.08.2024 12:51 Ответить

Та вже простіше с@мон@їбнутися.
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30.08.2024 23:15 Ответить
Як там кажуть хрю-гавкають, ********* пиль глатать.
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30.08.2024 23:17 Ответить
Цінна новина
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30.08.2024 10:27 Ответить
а ти, вiйськовий експерд, я бачу, спромiгся зареєструватися на сайтi аж за 2,5 роки вiйни.
Тобто 3 днi тому.
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30.08.2024 12:05 Ответить
Провідниця на Укрзалізниці пропонувала паляницю. Це їй взагалі щелепу порве
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30.08.2024 11:55 Ответить
Що не кажіть, а Українці дуже гостинний народ, навіть до окупантів йдуть з паляницею
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30.08.2024 12:24 Ответить
от чурбаны!!!)))....
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30.08.2024 13:13 Ответить
Копняк у щелепу творить чудеса.
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30.08.2024 13:58 Ответить
знову хєрньою страждають
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30.08.2024 14:01 Ответить
це до укромови нiякокого вiдношення не мае. моцкалi, взагалi, нiякою iншою мовою говорити нездатнi, окрiм кацапськоi.
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30.08.2024 22:30 Ответить
Але й це неточно.
Бо щось мені ніяк не виходить уявити, як будь-який ваня з Усть-З@лупінск@ вишуканою мовою Пушкіна, Лермонтова чи Толстого скаже: "Простите великодушно, соседи-украинцы, наши неисчислимые злодеяния. Ибо по своему безмерному скудоумию не ведаем, что творим...".
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30.08.2024 23:25 Ответить
Шел боцман по палубе. И упало ведро боцману на голову.
И сказал боцман посмотрев на ведро:
- Да ******** ты ********* ******* ************* *************,
тристахуиная *************!!!

....После чего грязно выругался...
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30.08.2024 23:40 Ответить

Нова версія давнього анекдоту. Я знав його трохи інакше (мовою оригіналу):

Пьяный боцман споткнулся на палубе о бухту каната, небрежно брошенную там матросами. Он сказал:
- ************** *************!!! ******** *************!!! ********************** **********!!!
А затем грязно и матерно выругался.
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31.08.2024 00:14 Ответить

Хай тужиться - горбатого могила виправляє.
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30.08.2024 23:19 Ответить
"Лисиця везе паляниці Укрзалізницею та верзе нісенітниці". Від такого, москаль вмре на місці.
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31.08.2024 00:40 Ответить
Про нове озброєння всі нормальні країни мовчать, бо це секрет, державна таємниця. І тільки ZелеЙобіки трендять направо і наліво, хвастають, то Ф 16, то "Паляницею"... Розкривають ТТХ, щоб кацапня краще підготувалась...
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31.08.2024 11:44 Ответить
 
 