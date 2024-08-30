Пропагандистка Скабеева учится говорить слово "паляниця" в прямом эфире своего шоу. ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева и один из ее приспешников в студии пытались сказать украинское слово "паляниця".
Как сообщает Цензор.НЕТ, произнести слово с нелегкой для россиян артикуляцией пропагандисты пытались, рассказывая о новейшем украинском оружии - ракете-дроне "Паляниця".
Для справки:
О ракете-дроне "Паляниця" стало известно 24 августа 2024 года. О первом боевом применении "Паляниці" сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятиях ко Дню Независимости. По неподтвержденным данным "Паляниця" имеет боеголовку на 50 кг, скорость 500 км/ч и дальность до 500 км.
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- Що на цей раз?
- За те що ми назвали свй новий дрон з турбореактивним двигуном "Паляниця"!
- Та в чому справа? Як хочемо - так і називаємо!
- Та вони це слово вимовить не можуть! Тут секунди у оператора РЛС - щоб доповісти про його наближення - я він його назву вимовить не встигає - як той уже прилітає!
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
Буде кумедніше, коли об ту паляницю собі ту щелепу вивихне (в усіх сенсах).
"смачні паляниці зі смаком полуниці доставляють до крамниці потягами укрзалізниці" - це як вимовити?
Та вже простіше с@мон@їбнутися.
кажутьхрю-гавкають, ********* пиль глатать.
Тобто 3 днi тому.
Бо щось мені ніяк не виходить уявити, як будь-який ваня з Усть-З@лупінск@ вишуканою мовою Пушкіна, Лермонтова чи Толстого скаже: "Простите великодушно, соседи-украинцы, наши неисчислимые злодеяния. Ибо по своему безмерному скудоумию не ведаем, что творим...".
И сказал боцман посмотрев на ведро:
- Да ******** ты ********* ******* ************* *************,
тристахуиная *************!!!
....После чего грязно выругался...
Нова версія давнього анекдоту. Я знав його трохи інакше (мовою оригіналу):
Пьяный боцман споткнулся на палубе о бухту каната, небрежно брошенную там матросами. Он сказал:
- ************** *************!!! ******** *************!!! ********************** **********!!!
А затем грязно и матерно выругался.
Хай тужиться - горбатого могила виправляє.