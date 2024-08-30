Пропагандистка Скабеева учится говорить слово "паляниця" в прямом эфире своего шоу. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева и один из ее приспешников в студии пытались сказать украинское слово "паляниця".

Как сообщает Цензор.НЕТ, произнести слово с нелегкой для россиян артикуляцией пропагандисты пытались, рассказывая о новейшем украинском оружии - ракете-дроне "Паляниця".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракета-дрон "Паляница" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями, - Зеленский

Для справки:

О ракете-дроне "Паляниця" стало известно 24 августа 2024 года. О первом боевом применении "Паляниці" сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятиях ко Дню Независимости. По неподтвержденным данным "Паляниця" имеет боеголовку на 50 кг, скорость 500 км/ч и дальность до 500 км.

Читайте: Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, - Зеленский