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Пропагандистка Скабєєва вчиться говорити слово "паляниця" у прямому ефірі свого шоу. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва та один із її поплічників у студії намагалися сказати українське слово "паляниця".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вимовити слово з нелегкою для росіян артикуляцією пропагандисти намагалися, розповідаючи про новітню українську зброю - ракету-дрон "Паляниця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракета-дрон "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують із рішеннями, - Зеленський

Для довідки:

Про ракету-дрон "Паляниця" стало відомо 24 серпня 2024 року. Про перше бойове застосування "Паляниці" повідомив президент України Володимир Зеленський на заходах до Дня Незалежності. За непідтвердженими даними "Паляниця" має боєголовку на 50 кг, швидкість 500 км/год та дальність до 500 км.

Читайте: Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський

Автор: 

ракети (4023) українська зброя (176) Скабєєва Ольга (51) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+27
Ох вже ця російськомовна щелепа... Гени пальцем не роздушиш...
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30.08.2024 09:54
+21
"паляниця" - занадто легке для кацапів, вони зразу перейменують її в "палєнніцу". Треба було назвати дрон "нісенітниця".
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30.08.2024 10:10
+18
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30.08.2024 10:23
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Ох вже ця російськомовна щелепа... Гени пальцем не роздушиш...
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30.08.2024 09:54 Відповісти
Кістяний язик))) нажаль не зламала((
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30.08.2024 09:55 Відповісти
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30.08.2024 10:43 Відповісти
най ще спробує "шибениця" і звикає...
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30.08.2024 09:56 Відповісти
А укрзалізниця її взагалі в ступор поставить .
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30.08.2024 10:01 Відповісти
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30.08.2024 09:56 Відповісти
щелепа розумово відсталих
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30.08.2024 09:59 Відповісти
Тобто російськомовність є ознакою розумової відсталості...
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30.08.2024 10:02 Відповісти
саме так ! нездатність за 30 років вивчити мову є 100 % ознакою розумової відсталості .
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30.08.2024 10:14 Відповісти
Воно так старанно ліпить з себе інтелектуалку... Оці погляди скоса це дещо...
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30.08.2024 10:01 Відповісти
До такера карсона їй далеко. Ото майстер намаганнь робити вумний вигляд
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30.08.2024 10:57 Відповісти
"паляниця" - занадто легке для кацапів, вони зразу перейменують її в "палєнніцу". Треба було назвати дрон "нісенітниця".
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30.08.2024 10:10 Відповісти
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30.08.2024 10:27 Відповісти
😁😂👍
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30.08.2024 10:43 Відповісти
- Куме! Чули - на нас кацапи в черговий раз образилися!
- Що на цей раз?
- За те що ми назвали свй новий дрон з турбореактивним двигуном "Паляниця"!
- Та в чому справа? Як хочемо - так і називаємо!
- Та вони це слово вимовить не можуть! Тут секунди у оператора РЛС - щоб доповісти про його наближення - я він його назву вимовить не встигає - як той уже прилітає!
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30.08.2024 12:32 Відповісти
хай краще вчить - "я не винна, приберіть мотузку з шії"
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30.08.2024 10:13 Відповісти
пан Світан назвав ії жінкою з "противозаплідненим обличчям"
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30.08.2024 10:18 Відповісти
****** кацапи.
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30.08.2024 10:20 Відповісти
щоб ти подавилася цією паляницею....
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30.08.2024 10:22 Відповісти
Дуже довго не було вибуху після зальоту дрона в бліндаж Мабуть, там проходив мовний диспут:
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
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30.08.2024 12:33 Відповісти
.
Буде кумедніше, коли об ту паляницю собі ту щелепу вивихне (в усіх сенсах).
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31.08.2024 00:18 Відповісти
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30.08.2024 10:23 Відповісти
А, бабушко-мем...
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30.08.2024 23:14 Відповісти
Щоб вимовити "паляниця" кацапам треба чимало п.*****.
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30.08.2024 10:26 Відповісти
А якщо:
"смачні паляниці зі смаком полуниці доставляють до крамниці потягами укрзалізниці" - це як вимовити?
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30.08.2024 12:51 Відповісти

Та вже простіше с@мон@їбнутися.
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30.08.2024 23:15 Відповісти
Як там кажуть хрю-гавкають, ********* пиль глатать.
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30.08.2024 23:17 Відповісти
Цінна новина
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30.08.2024 10:27 Відповісти
а ти, вiйськовий експерд, я бачу, спромiгся зареєструватися на сайтi аж за 2,5 роки вiйни.
Тобто 3 днi тому.
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30.08.2024 12:05 Відповісти
Провідниця на Укрзалізниці пропонувала паляницю. Це їй взагалі щелепу порве
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30.08.2024 11:55 Відповісти
Що не кажіть, а Українці дуже гостинний народ, навіть до окупантів йдуть з паляницею
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30.08.2024 12:24 Відповісти
от чурбаны!!!)))....
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30.08.2024 13:13 Відповісти
Копняк у щелепу творить чудеса.
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30.08.2024 13:58 Відповісти
знову хєрньою страждають
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30.08.2024 14:01 Відповісти
це до укромови нiякокого вiдношення не мае. моцкалi, взагалi, нiякою iншою мовою говорити нездатнi, окрiм кацапськоi.
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30.08.2024 22:30 Відповісти
Але й це неточно.
Бо щось мені ніяк не виходить уявити, як будь-який ваня з Усть-З@лупінск@ вишуканою мовою Пушкіна, Лермонтова чи Толстого скаже: "Простите великодушно, соседи-украинцы, наши неисчислимые злодеяния. Ибо по своему безмерному скудоумию не ведаем, что творим...".
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30.08.2024 23:25 Відповісти
Шел боцман по палубе. И упало ведро боцману на голову.
И сказал боцман посмотрев на ведро:
- Да ******** ты ********* ******* ************* *************,
тристахуиная *************!!!

....После чего грязно выругался...
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30.08.2024 23:40 Відповісти

Нова версія давнього анекдоту. Я знав його трохи інакше (мовою оригіналу):

Пьяный боцман споткнулся на палубе о бухту каната, небрежно брошенную там матросами. Он сказал:
- ************** *************!!! ******** *************!!! ********************** **********!!!
А затем грязно и матерно выругался.
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31.08.2024 00:14 Відповісти

Хай тужиться - горбатого могила виправляє.
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30.08.2024 23:19 Відповісти
"Лисиця везе паляниці Укрзалізницею та верзе нісенітниці". Від такого, москаль вмре на місці.
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31.08.2024 00:40 Відповісти
Про нове озброєння всі нормальні країни мовчать, бо це секрет, державна таємниця. І тільки ZелеЙобіки трендять направо і наліво, хвастають, то Ф 16, то "Паляницею"... Розкривають ТТХ, щоб кацапня краще підготувалась...
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31.08.2024 11:44 Відповісти
 
 