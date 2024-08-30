Пропагандистка Скабєєва вчиться говорити слово "паляниця" у прямому ефірі свого шоу. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва та один із її поплічників у студії намагалися сказати українське слово "паляниця".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вимовити слово з нелегкою для росіян артикуляцією пропагандисти намагалися, розповідаючи про новітню українську зброю - ракету-дрон "Паляниця".

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Для довідки:

Про ракету-дрон "Паляниця" стало відомо 24 серпня 2024 року. Про перше бойове застосування "Паляниці" повідомив президент України Володимир Зеленський на заходах до Дня Незалежності. За непідтвердженими даними "Паляниця" має боєголовку на 50 кг, швидкість 500 км/год та дальність до 500 км.

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