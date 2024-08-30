Пропагандистка Скабєєва вчиться говорити слово "паляниця" у прямому ефірі свого шоу. ВIДЕО
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва та один із її поплічників у студії намагалися сказати українське слово "паляниця".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вимовити слово з нелегкою для росіян артикуляцією пропагандисти намагалися, розповідаючи про новітню українську зброю - ракету-дрон "Паляниця".
Для довідки:
Про ракету-дрон "Паляниця" стало відомо 24 серпня 2024 року. Про перше бойове застосування "Паляниці" повідомив президент України Володимир Зеленський на заходах до Дня Незалежності. За непідтвердженими даними "Паляниця" має боєголовку на 50 кг, швидкість 500 км/год та дальність до 500 км.
Топ коментарі
+27 Антип61
показати весь коментар30.08.2024 09:54
+21 Urs
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+18 Валерий К #448385
показати весь коментар30.08.2024 10:23
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- Що на цей раз?
- За те що ми назвали свй новий дрон з турбореактивним двигуном "Паляниця"!
- Та в чому справа? Як хочемо - так і називаємо!
- Та вони це слово вимовить не можуть! Тут секунди у оператора РЛС - щоб доповісти про його наближення - я він його назву вимовить не встигає - як той уже прилітає!
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
Буде кумедніше, коли об ту паляницю собі ту щелепу вивихне (в усіх сенсах).
"смачні паляниці зі смаком полуниці доставляють до крамниці потягами укрзалізниці" - це як вимовити?
Та вже простіше с@мон@їбнутися.
кажутьхрю-гавкають, ********* пиль глатать.
Тобто 3 днi тому.
Бо щось мені ніяк не виходить уявити, як будь-який ваня з Усть-З@лупінск@ вишуканою мовою Пушкіна, Лермонтова чи Толстого скаже: "Простите великодушно, соседи-украинцы, наши неисчислимые злодеяния. Ибо по своему безмерному скудоумию не ведаем, что творим...".
И сказал боцман посмотрев на ведро:
- Да ******** ты ********* ******* ************* *************,
тристахуиная *************!!!
....После чего грязно выругался...
Нова версія давнього анекдоту. Я знав його трохи інакше (мовою оригіналу):
Пьяный боцман споткнулся на палубе о бухту каната, небрежно брошенную там матросами. Он сказал:
- ************** *************!!! ******** *************!!! ********************** **********!!!
А затем грязно и матерно выругался.
Хай тужиться - горбатого могила виправляє.