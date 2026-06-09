Представили технології, випробувані на полі бою в Україні: Як минула перша New Age Defence у Берліні

Індустрія дронів

У Берліні (Німеччина) відбулася міжнародна конференція New Age Defence, присвячена сучасним оборонним технологіям та українському досвіду ведення війни.

Захід, що відбувся у понеділок, 8 червня, зібрав представників оборонної промисловості, військових, урядовців та інвесторів із різних країн Європи.

Уперше провідні новатори в сфері безпілотних систем, які вже роблять внесок у безпеку Європи на полі бою в Україні, представили свої технології та поділилися унікальним досвідом, щоб спільно формувати майбутнє оборони континенту.

Теми та спікери

Ключовими темами конференції стали безпілотні системи, роботизовані платформи та нові підходи до організації оборони, що формуються під впливом бойового досвіду України.

Учасники також обговорили розвиток оборонних інновацій, автономних систем та інтеграцію новітніх технологій у сферу оборони.

Серед спікерів були провідні експерти та представники галузі, серед яких:

член Європейського парламенту Рейніс Познякс,

депутат німецького Бундестагу, член оборонного комітету Бастіан Ернст,

державний секретар Сенату Берліна з федеральних і європейських питань Флоріан Хауер,

голова Центру іновації Збройних Сил Німеччини Крістіан Бок,

старший лейтенант керівник і генеральний директор Центру кіберінновацій Бундесверу Свен Вайценеггер,

надзвичайний та повноважний посол України в Німеччині Олексій Макєєв,

керівник підрозділу роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі" капітан Олександр Ябчанка,

офіцер із питань взаємодії з оборонним сектором 12 бригади Національної гвардії України "Азов",

старший лейтенант Вячеслав Шелестовський,

командир роти збору, обробки та аналізу інформації спеціального призначення розвідувального батальойну 17 бригади 2 корпусу Національної гвардії України "Хартія" та інші.

"Виклик захисту Європи в умовах сучасної війни більше не є насамперед технологічним. Технології існують, військові потреби є зрозумілими, а політична воля зростає. Бракувало узгодженості між цими елементами. На цьому тлі конференція New Age Defence є платформою, що поєднує політику, промисловість та військову сферу, забезпечуючи пряму взаємодію між особами, які ухвалюють стратегічні рішення, та реаліями поля бою", – наголосила виконавча директорка New Age Defence Катерина Михалко.

Демонстрація розробок

Під час конференції представили та показали в роботі FPV-дрони, безпілотні авіаційні системи, наземні роботизовані комплекси та програмні рішення для управління військовими операціями.

Свої розробки продемонстрували оборонні єдинороги Quantum Systems, Helsing, UFORCE, STARK, компанії виробники у сфері дефтек Quantum Frontline Industries, ARX Robotics, Tytan Technologies та інші учасники оборонного сектору.

Виступи військових

Окремою частиною програми стали виступи українських військових, які поділилися практичними навичками застосування сучасних технологій на фронті. Зокрема, про свій досвід розповіли "Азов", "Вовки да Вінчі", "Хартія".

"12 бригада спеціального призначення "Азов" в складі Корпусу налічує в середньому 5 тис. військових і включає піхотні, танкові, артилерійські та забезпечувальні підрозділи, а безпілотні системи інтегровані на всіх рівнях – від UGV і UAV до FPV та ударних дронів. Сучасна лінія фронту – це градієнт завширшки 30-40 км, а глибина ударного впливу Корпусу сягає до 200 км, що дозволяє уражати логістику противника та обмежувати його маневр ще до виходу на позиції", – зазначив офіцер взаємодії з оборонним сектором 12 бригади НГУ "Азов" Микита Пузь.

Вплив на оборонний сектор у Європі

Також учасники форуму відзначили, що український досвід ведення війни вже суттєво вплинув на підходи до розвитку оборонного сектору в Європі, зокрема в частині прискорення впровадження інновацій, а також зміни взаємодії між військовими структурами та технологічною індустрією.

"У Європі вже є технології та сильні інженерні команди. Водночас ключовим викликом залишається формування інституційної спроможності – наявність підготовленого замовника та середовища, яке дозволяє ефективно працювати зі стартапами та швидко впроваджувати нові рішення", – зазначив голова ради директорів UFORCE Олексій Гончарук.

Флагманська конференція New Age Defence була організована однойменним Альянсом виробників безпілотних систем у партнерстві з компаніями Helsing, Quantum Systems, UFORCE, STARK, Quantum Frontline Industries та низкою інституційних партнерів, зокрема, посольством України в Німеччині, сенатом Берліна, кібер-іноваційним хабом Бундесверу, кластером Brave1, та іншими.

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Як повідомлялося, німецька оборонна компанія STARK представила дві нові безпілотні системи – баражуючі боєприпаси Cascade та Gambit, призначені для розвідки та точного ураження цілей на тактичному рівні.

До того стало відомо, що українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" в межах благодійної ініціативи "Один із тисячі" безоплатно передала бойовим підрозділам Сил оборони 1000 дронів-перехоплювачів Sting та закликає інших виробників приєднатися до допомоги війську.